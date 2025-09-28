Vuelco y detención en Gobernador Gregores



El viernes 28 del corriente alrededor de las 01:20 horas, personal de la División Comisaría Gobernador Gregores intervino en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta de Tránsito Pesado, frente al Cementerio local.



Al arribar al lugar, los efectivos constataron el vuelco de un automóvil Fiat Strada color gris, que se encontraba apoyado sobre su techo, con los cuatro neumáticos hacia arriba, presentando daños de consideración en cristales, espejos y techo. En el interior no se hallaban ocupantes, por lo que se inició un rastrillaje en la zona.



A través del testimonio de un vecino, se estableció que el conductor había abandonado el lugar tras el accidente. Minutos después, personal policial logró dar con el involucrado, un hombre mayor de edad, quien presentaba signos de ingesta alcohólica y se negó a identificarse en primera instancia.



Por razones de seguridad, fue trasladado al Nosocomio local, donde recibió asistencia médica y se le practicaron los exámenes de rigor, accediendo a la extracción sanguínea. Durante el procedimiento, el individuo profirió insultos hacia el personal interviniente, siendo finalmente alojado en carácter de detenido contraventor.



El vehículo siniestrado fue secuestrado y quedó resguardado en el Depósito Judicial, a disposición del Juzgado Municipal de Faltas.