Vuelco en Ruta Nacional Nº 3: un conductor resultó ileso

Durante la madrugada del martes 2 de diciembre, un vehículo volcó sobre la Ruta Nacional Nº 3, a unos 15 kilómetros del empalme con la Ruta Nacional Nº 288, en jurisdicción de Puerto Santa Cruz. Personal de la División Comisaría Puerto Santa Cruz intervino tras recibir un aviso cerca de las 04:35 horas por parte de un efectivo del Cuartel de Bomberos Séptima.

Al llegar al lugar, los agentes constataron que un Fiat Palio blanco se encontraba volcado sobre su techo en la banquina derecha, con daños visibles ocasionados por el siniestro. El conductor, un hombre mayor de edad, manifestó que perdió el control del rodado, lo que derivó en el vuelco.

El hombre fue trasladado de manera preventiva al hospital de Comandante Luis Piedra Buena, donde se confirmó que no presentaba lesiones.

Además, personal del Cuartel 15 de la misma localidad se hizo presente en el lugar para colaborar y asegurar la escena. Se verificó que no había pérdidas de fluidos inflamables y se trabajó en garantizar la seguridad del vehículo involucrado.