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“Volvemos al Cole” obtuvo amplia respuesta en el CIC Centenario.

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La jornada realizada este sábado 28 de marzo, con el objetivo de facilitar el llenado de planillas escolares para estudiantes de niveles inicial, primario y secundario, es impulsada por el Ministerio de Salud, a través del Hospital Modular, con acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo de la Municipalidad de Caleta Olivia.

Durante la actividad se brindó atención con médico generalista, enfermería, vacunación y control bucodental, garantizando el acceso a los requisitos de salud que solicitan las instituciones educativas al inicio del ciclo lectivo. También dispuso de un espacio de consejería en salud mental y nutrición complementando la atención. La coordinadora del CIC Centenario, Mariela Namor, destacó la importancia de esta propuesta que permite garantizar el acceso a la salud, como también, la posibilidad de acompañar con jornadas que se brindan fuera del horario habitual de la institución.

“Lo bueno de poder generar estas actividades, es poderles brindar servicios a los vecinos que no pueden acceder de lunes a viernes y que puedan realizar todos los trámites y las atenciones con los médicos”, expresó

Asimismo, agradeció a los vecinos y recordó que el servicio de llenado de planillas continúa disponible de lunes a viernes en los diferentes CIC’s . Puntualmente en el Centenario, los turnos se entregan a las 07:30 horas, mientras que la atención médica comienza a las 8:00.

“Invitamos a todos los vecinos a que se acerquen para acceder al médico generalista, contamos también con los servicios de enfermería, odontología, obstetricia, psicología, fonoaudiología y el área social también”, concluyó Namor.

El municipio dio inicio a una nueva propuesta de formación gratuita.

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