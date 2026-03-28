“Volvemos al Cole” obtuvo amplia respuesta en el CIC Centenario.

La jornada realizada este sábado 28 de marzo, con el objetivo de facilitar el llenado de planillas escolares para estudiantes de niveles inicial, primario y secundario, es impulsada por el Ministerio de Salud, a través del Hospital Modular, con acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo de la Municipalidad de Caleta Olivia.

Durante la actividad se brindó atención con médico generalista, enfermería, vacunación y control bucodental, garantizando el acceso a los requisitos de salud que solicitan las instituciones educativas al inicio del ciclo lectivo. También dispuso de un espacio de consejería en salud mental y nutrición complementando la atención. La coordinadora del CIC Centenario, Mariela Namor, destacó la importancia de esta propuesta que permite garantizar el acceso a la salud, como también, la posibilidad de acompañar con jornadas que se brindan fuera del horario habitual de la institución.

“Lo bueno de poder generar estas actividades, es poderles brindar servicios a los vecinos que no pueden acceder de lunes a viernes y que puedan realizar todos los trámites y las atenciones con los médicos”, expresó

Asimismo, agradeció a los vecinos y recordó que el servicio de llenado de planillas continúa disponible de lunes a viernes en los diferentes CIC’s . Puntualmente en el Centenario, los turnos se entregan a las 07:30 horas, mientras que la atención médica comienza a las 8:00.

“Invitamos a todos los vecinos a que se acerquen para acceder al médico generalista, contamos también con los servicios de enfermería, odontología, obstetricia, psicología, fonoaudiología y el área social también”, concluyó Namor.