Viva Barrio-Somos Comunidad se reanuda este sábado en la Escuela 63

La propuesta integral del gobernador Claudio Vidal, Viva Barrio-Somos Comunidad, vuelve este sábado de 15:00 a 20:00, en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 63 de Río Gallegos. La propuesta acerca servicios del Estado a la comunidad y avanza en su federalización hacia distintas localidades.

En tal sentido, la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger, brindó detalles sobre la continuidad del programa y destacó la importante recepción vecinal en su primera edición.

“Viva Barrio empezó hace aproximadamente un mes y este sábado realizamos la segunda edición en la Escuela N°63, ubicada en José Ingenieros 1850, entre las 15:00 y las 20:00”, expresó la funcionaria y aclaró: “Vamos a estar con la misma propuesta que tuvimos en el Barrio San Benito, con todos los entes y organismos del Estado, haciendo territorialidad en un trabajo interministerial, como nos pidió el Gobernador, acercándonos a la comunidad con todos los servicios que brinda el Estado, recibiendo propuestas y consultas de los ciudadanos”.

Al ser consultada por la Subsecretaría de Producción y Contenidos, sobre la evaluación de la primera edición Elmiger señaló que la experiencia fue “muy buena”, lo que impulsó su continuidad. “Hicimos algunos ajustes en base al diagnóstico del primer evento y a las sugerencias de los vecinos. Por eso, en esta oportunidad decidimos concentrarlo en un solo día y extender el horario. Es un proceso de mejora continua”, indicó.

En ese sentido, remarcó que el programa cuenta con la participación de un amplio equipo de trabajo y que se sumaron nuevas propuestas, incluyendo espacios con productores y áreas de desarrollo, conformando alrededor de 20 stands de organismos públicos.

Federalización de políticas públicas

La ministra también confirmó que el programa comenzará a replicarse en otras localidades de la provincia. “La idea es empezar a federalizar las políticas públicas, no quedarnos sólo en Río Gallegos. El día 20 estaremos en Caleta Olivia y el 22 en Puerto Deseado, donde además vamos a incorporar un tráiler cultural que baja desde Nación”, adelantó.

Asimismo, explicó que se convocó a concejales y representantes locales para que puedan conocer la dinámica del evento y replicarlo en sus ciudades: “La idea es que cada localidad se haga carne del Viva Barrio y lo pueda desarrollar con sus propios equipos, acompañados por referentes del programa”.

Continuidad durante todo el año

Elmiger garantizó que la iniciativa se mantendrá a lo largo del 2026. “Todo el año vamos a hacer Viva Barrio. El inicio fue gratificante y la recepción fue muy positiva, así que estamos convencidos de seguir fortaleciendo este espacio”, afirmó.

Los vecinos interesados en acercar propuestas podrán hacerlo tanto durante la jornada del sábado como en las instancias previas de organización. “Hoy a las 13:00 los coordinadores estarán en la escuela recorriendo el espacio y organizando los stands. Quienes tengan propuestas pueden acercarse. La idea es siempre mejorar y sumar nuevas iniciativas”, sostuvo.

El programa es abierto a todo el público y en las horas previas al evento se realizarán recorridas barriales para invitar a los vecinos y acercar la propuesta a distintos puntos de la ciudad.

De esta manera, el Gobierno Provincial reafirma su compromiso con una gestión territorial, participativa y cercana a la comunidad, fortaleciendo la presencia del Estado en cada barrio y avanzando en la integración de políticas públicas en todo el territorio santacruceño.