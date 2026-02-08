Viva Barrio-Somos Comunidad: exitosa propuesta en el San Benito con fuerte participación vecinal

La iniciativa impulsada por el gobernador Claudio Vidal se desarrolló este domingo en el barrio San Benito de Río Gallegos, con una amplia participación de vecinos que accedieron a trámites, información y servicios provinciales, además de actividades recreativas, culturales y artísticas, consolidando una política de Estado presente y cercana a la comunidad.

En el marco del programa Viva Barrio – Somos Comunidad, el gobierno de la Provincia de Santa Cruz llevó adelante este fin de semana una nueva jornada comunitaria en la Escuela Provincial de Educación Primaria N°91 Papa Francisco, ubicada en el barrio San Benito, acercando servicios del Estado y propuestas recreativas a vecinas y vecinos de la zona.

La ministra de Gobierno, Belén Elmiger, en diálogo con la Subsecretaría de Producción y Contenidos, realizó un balance de las actividades desarrolladas y destacó la gran concurrencia registrada durante ambas jornadas. “Entre el día de ayer y hoy la escuela estuvo colmada. Muchísimos vecinos se acercaron para conocer los servicios del Estado Provincial, realizar trámites, vacunarse, controlarse la presión y también disfrutar de las propuestas recreativas”, señaló.

La funcionaria remarcó además el carácter integral de la propuesta, que combinó atención y asesoramiento con actividades culturales y artísticas. “Hoy vivimos una jornada mucho más recreativa, con música, baile y espacios para compartir. La gente se acercó, participó y se quedó disfrutando un rato en el barrio”, agregó.

En ese sentido, Elmiger subrayó el valor del trabajo interministerial y la articulación entre los distintos organismos provinciales. “Estas jornadas demuestran que, si trabajamos en equipo, con un mismo objetivo, como nos pidió el gobernador Claudio Vidal, que es estar más cerca de la gente y presentes en los barrios, los resultados son muy buenos y nos posicionan de otra manera frente a las demandas de la sociedad”, afirmó.

La ministra también destacó el proceso previo de planificación, que incluyó espacios de debate y construcción conjunta. “Buscamos darle una vuelta de tuerca y no repetir esquemas. En Viva Barrio-Somos Comunidad encontramos una nueva mirada sobre la relación que queremos construir con nuestros vecinos”, sostuvo.

Finalmente, confirmó que la iniciativa tendrá continuidad y adelantó que será replicada tanto en otros barrios de Río Gallegos como en otras localidades de Santa Cruz. “La idea es que esta sea la primera edición y poder llevar Viva Barrio a más barrios y localidades, trabajando de manera articulada con los delegados provinciales en el interior y con los municipios”.