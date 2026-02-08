“Viva Barrio-Somos Comunidad”: Atención, información, trámites y servicios más cerca de la comunidad



La propuesta integral del gobernador Claudio Vidal, que llegó hoy al barrio San Benito de Río Gallegos, además de realizar un gran despliegue de actividades recreativas, artísticas y culturales, permitió acercar trámites y servicios a la comunidad. La misma tendrá continuidad mañana domingo en el mismo horario y espacio.

En ese sentido, esta tarde se hizo presente, la Caja de Previsión Social, la cual acercó tramites e información previsional a los vecinos que visitaron la Escuela Primaria Provincial N° 91 “Papa Francisco”, ubicada en calle 21 y 16 del barrio San Benito, en la ciudad de Río Gallegos.

“Desde la Caja de Previsión brindamos asesoramiento previsional, haciendo envío de recibos digitales, como así también el inicio de trámites previsionales e impresión de carnets”, explicó Pablo Pérez, presidente del ente previsional santacruceños. Asimismo, destacó la importancia de participar de la actividad y remarcó la premisa del Gobernador de estar presente en los barrios a fin de descentralizar los trámites administrativos, generar un vínculo y una cercanía con el vecino.

Más adelante, la subsecretaria de Asuntos Registrales, Carla Bahamonde, comentó que está a cargo de las seccionales del Registro Civil, y se hicieron presentes con el DNI Móvil, a fin de que los vecinos puedan actualizar sus documentos y tramitar el pasaporte. Además, en la ocasión, presentaron un stand donde se pueden realizar diferentes trámites registrales como son la expedición de partidas de nacimiento y también registrar uniones convivenciales.

“La verdad que la concurrencia fue muy exitosa. el DNI móvil tuvo bastante concurrencia y eso nos pone muy felices porque justamente es un servicio que le estamos brindando a la comunidad. El que esta actividad sea los sábados y domingos ayuda a todas aquellas personas que trabajan los días de semana no pueden acercarse oficinas, puedan hacer los trámites”, explicó.

“La iniciativa del Gobernador que todos los organismos nos centralicemos en un solo lugar para que el vecino pueda tener alcance a todos los servicios y estar de cara con el vecino”, resaltó.

Por su parte, Gabriela Cortés, integrante del área de capacitación y formación de la Secretaría de Estado de Turismo, señaló que hoy formaron parte de “Viva Barrio: Somos Comunidad, con un stand informativo que tuvo como finalidad, mostrar a la gente folletería, el mapa de la provincia, e informar sobre las virtudes de algunos atractivos turísticos de Santa Cruz. “Nos consultaron acerca de lo que son las festividades en la provincia y justamente este fin de semana se realiza la Fiesta Nacional del Róbalo en Puerto Santa Cruz. Desde la Secretaría se trata de acompañar en todas estas festividades, algunas de interés provincial y otras nacional, y hoy estuvimos participando junto a varios organismos en esta propuesta del Gobierno en este barrio”, expresó.

El Consejo Provincial Agrario, también dijo presente en la oportunidad, y lo hizo a través de juegos interactivos y actividades lúdicas, para que la sociedad en general vaya conociendo las especies autóctonas, las especies nativas, tanto del bosque, la estepa patagónica y los ambientes marinos. Así lo manifestó, Fabián Gaitán de la dirección de Bosques y Parques, quien además aprovechó para transmitir el saludo del presidente del CAP, Hugo Garay y la directora de Recursos Naturales, Ayelén Alberti.

Además el ente entregó plantas e hizo sorteo de árboles de especies autóctonas. “Vale resaltar, que son producidos en las instalaciones del Consejo Agrario Provincial, aquí en Río Gallegos”, agregó.

“Es muy importante participar en la propuesta porque somos muy respetuosos de la línea del trabajo del señor Gobernador y presentar a la sociedad el esfuerzo que venimos realizando cotidianamente”, cerró.

Finalmente, el director del Hospital Regional Río Gallegos, Gastón Flores, habló de la actividad, valorando la intervención de los distintos sectores y áreas del Gobierno, y el trabajo mancomunado. “Nos hicimos presentes con un móvil de vacunación. Para nosotros es fundamental, como personal de salud y desde el Hospital Regional, acompañar todas las actividades que propone el Ministerio de Salud y Ambiente, y en este caso, el Gobierno Provincial, en este barrio tan populoso de Río Gallegos y que ha crecido bastante con su comunidad”, sostuvo.

“Mañana en el Centro de Salud N° 9 que pertenece a este barrio, vamos a estar con control de pediatría, control de niños sanos, demanda espontánea también para todas aquellas personas que se quieran acercar en un horario amigable que es a partir de las 18:00 hasta las 21:00. Este tipo de iniciativa se está replicando en diferentes centros de salud que pertenecen al hospital”, concluyó