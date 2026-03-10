Viva Barrio llegará a Zona Norte con la presencia de organismos provinciales

La ministra Secretaria General de la Gobernación, Soledad Boggio confirmó que, por iniciativa del Gobernador Claudio Vidal, el programa Viva Barrio-Somos Comunidad continuará con su esquema de actividades, de forma federal y se realizará el 20 de marzo en Caleta Olivia, y el 22 en Puerto Deseado. La iniciativa busca acercar servicios y trámites del Estado a los vecinos de la zona norte de Santa Cruz.

El Gobierno de Santa Cruz continúa con el desarrollo del programa Viva Barrio-Somos Comunidad, una iniciativa que lleva a distintos barrios de la provincia la presencia de organismos estatales, para facilitar trámites y brindar servicios a la comunidad.

Soledad Boggio explicó que la organización del programa implica una logística importante, y una coordinación entre distintos organismos provinciales. “Se está articulando todo porque conlleva una logística mayor, sobre todo para aquellos organismos que no tienen delegaciones en el interior y deben viajar para estar presentes”, indicó.

Boggio señaló que las reuniones de planificación se realizan semanalmente, y destacó el crecimiento de la propuesta. Según explicó, en las últimas ediciones se registró una alta participación de vecinos, y una fuerte presencia de organismos del Estado.

“En el último Viva Barrio se notó una participación muy exitosa y la presencia de todos los organismos y entes descentralizados, realmente es para destacar”, afirmó.

La ministra detalló que en estos encuentros los vecinos pueden acceder a múltiples servicios y asesoramientos, de diferentes áreas del gobierno provincial, entre ellos Desarrollo Social, la Secretaría de Estado de Deporte y Recreación, la Subsecretaría de la Función Pública, Servicios Públicos SE, Distrigas SA, la Secretaría de Estado de Turismo y la Subsecretaría de Asuntos Registrales.

Entre los trámites disponibles, mencionó gestiones vinculadas al DNI Móvil, el asesoramiento del Registro de la Propiedad Inmueble, y otros servicios administrativos. Incluso, recordó que en una de las últimas jornadas se concretó una unión convivencial durante el operativo.

“La presencia es prácticamente de todos los organismos del Estado. Muchas veces son trámites que durante la semana no podemos hacer, por el trabajo o por los horarios escolares, y en estos encuentros se pueden realizar en el momento o al menos conocer los requisitos”, fundamentó.

Además, remarcó que la iniciativa responde a una decisión del gobernador Claudio Vidal de fortalecer la presencia del Estado en el territorio. “El Estado tiene que estar presente en todos los rincones de la provincia. No esperar al vecino sentado en una oficina, sino ir hacia los barrios”, sostuvo.

Vuelos Sanitarios

La funcionaria también se refirió a las derivaciones sanitarias realizadas durante 2025, año en el que la provincia concretó 150 vuelos sanitarios, para trasladar pacientes a distintos centros de atención.

Según detalló, cuando el avión sanitario provincial se encuentra fuera de servicio por mantenimiento, el gobierno debe contratar vuelos privados para garantizar las derivaciones, lo que implica costos cercanos a 50 millones de pesos por traslado, especialmente en rutas como Río Gallegos–Ciudad de Buenos Aires.

Ante esta situación, el Gobierno Provincial analiza la posibilidad de vender dos aeronaves, “la idea es vender dos aviones que ya tienen más de 20 años, y han cumplido su ciclo para poder comprar una nueva aeronave que permita seguir realizando las derivaciones”, argumentó la ministra.

Finalmente, Boggio subrayó que contar con una flota propia permite reducir los costos de traslado considerablemente, y garantizar la continuidad de un servicio clave, para los santacruceños que requieren atención médica fuera de la provincia.