EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram

Viva Barrio en Caleta Olivia: emprendedores, servicios y la presencia conjunta de Provincia y Municipio

Compartir

En una nueva edición de Viva Barrio – Somos Comunidad en Caleta Olivia, referentes del Ministerio de Desarrollo Social destacaron la participación de vecinos y el impacto de la propuesta, que permitió acercar servicios, programas y espacios de acompañamiento en un mismo lugar.

Durante la jornada, la directora del Registro Provincial de la Economía Social y Solidaria, Cristina Terraz, junto a la directora de Abordaje y Articulación, Etelvina Rojas, y la directora del CIC San Cayetano, Sandra Llanqueluen, valoraron el desarrollo del operativo y la respuesta de la comunidad.

Apoyo a emprendedores y economía local

Uno de los ejes centrales fue la participación de emprendedores sociales, quienes pudieron exhibir y comercializar sus productos.

“Los vemos muy cómodos y felices, porque para ellos esto significa un ingreso más para sus hogares”, destacaron, al tiempo que remarcaron la importancia de generar espacios que fortalezcan la economía social y permitan visibilizar el trabajo local.

Alta concurrencia y acceso a servicios

Desde la organización señalaron que la convocatoria fue sostenida durante toda la jornada, con vecinos que se acercaron desde temprano para realizar trámites y consultas.

Entre los servicios más requeridos se destacaron las gestiones vinculadas a la tarjeta social, Energía Santa Cruz y programas sociales, además de espacios de salud y vacunación.

También se valoró el horario de la actividad, que permitió a muchas familias acceder a servicios fuera del horario habitual: “Para muchos vecinos es difícil acercarse por la mañana, y esta propuesta les permite resolver todo en un solo lugar”, indicaron.

Trabajo conjunto entre Provincia y Municipio

Otro de los puntos destacados fue la articulación entre el Gobierno Provincial y el Municipio de Caleta Olivia.

“Pudimos trabajar de manera conjunta y eso es fundamental para llegar mejor a la comunidad”, señalaron, al tiempo que agradecieron el acompañamiento del gobernador Claudio Vidal, del intendente Pablo Carrizo y del equipo del Ministerio de Desarrollo Social.

Un espacio para toda la familia

Además de los servicios, la jornada incluyó actividades recreativas, espectáculos y propuestas culturales, generando un espacio de encuentro para toda la comunidad.

“Es importante que las familias puedan venir, compartir y resolver trámites en un mismo lugar”, remarcaron.

Finalmente, se invitó a los vecinos a continuar participando de estas iniciativas, que seguirán recorriendo distintas localidades de la provincia.

Con el acompañamiento del Municipio, Hispano Americano realiza un campus de básquet para jóvenes de la provincia con la presencia de Mauro Polla

Comenzó Viva Barrio en Caleta Olivia con servicios y propuestas para toda la familia

Caleta Olivia impulsa jornada ambiental por el Día de la Tierra en el marco del Mes del Compostaje

También