Viva Barrio en Caleta Olivia: emprendedores, servicios y la presencia conjunta de Provincia y Municipio

En una nueva edición de Viva Barrio – Somos Comunidad en Caleta Olivia, referentes del Ministerio de Desarrollo Social destacaron la participación de vecinos y el impacto de la propuesta, que permitió acercar servicios, programas y espacios de acompañamiento en un mismo lugar.

Durante la jornada, la directora del Registro Provincial de la Economía Social y Solidaria, Cristina Terraz, junto a la directora de Abordaje y Articulación, Etelvina Rojas, y la directora del CIC San Cayetano, Sandra Llanqueluen, valoraron el desarrollo del operativo y la respuesta de la comunidad.

Apoyo a emprendedores y economía local

Uno de los ejes centrales fue la participación de emprendedores sociales, quienes pudieron exhibir y comercializar sus productos.

“Los vemos muy cómodos y felices, porque para ellos esto significa un ingreso más para sus hogares”, destacaron, al tiempo que remarcaron la importancia de generar espacios que fortalezcan la economía social y permitan visibilizar el trabajo local.

Alta concurrencia y acceso a servicios

Desde la organización señalaron que la convocatoria fue sostenida durante toda la jornada, con vecinos que se acercaron desde temprano para realizar trámites y consultas.

Entre los servicios más requeridos se destacaron las gestiones vinculadas a la tarjeta social, Energía Santa Cruz y programas sociales, además de espacios de salud y vacunación.

También se valoró el horario de la actividad, que permitió a muchas familias acceder a servicios fuera del horario habitual: “Para muchos vecinos es difícil acercarse por la mañana, y esta propuesta les permite resolver todo en un solo lugar”, indicaron.

Trabajo conjunto entre Provincia y Municipio

Otro de los puntos destacados fue la articulación entre el Gobierno Provincial y el Municipio de Caleta Olivia.

“Pudimos trabajar de manera conjunta y eso es fundamental para llegar mejor a la comunidad”, señalaron, al tiempo que agradecieron el acompañamiento del gobernador Claudio Vidal, del intendente Pablo Carrizo y del equipo del Ministerio de Desarrollo Social.

Un espacio para toda la familia

Además de los servicios, la jornada incluyó actividades recreativas, espectáculos y propuestas culturales, generando un espacio de encuentro para toda la comunidad.

“Es importante que las familias puedan venir, compartir y resolver trámites en un mismo lugar”, remarcaron.

Finalmente, se invitó a los vecinos a continuar participando de estas iniciativas, que seguirán recorriendo distintas localidades de la provincia.