Viva Barrio: amplio despliegue de servicios en el Gimnasio Enrique Mosconi

La propuesta articuló acciones entre el Gobierno Provincial y el Municipio, acercando asesoramiento, trámites y programas a la comunidad.

La Municipalidad de Caleta Olivia participó con distintas áreas. Particularmente la Secretaría de Desarrollo Social, participó de la jornada con el objetivo de acercar a los vecinos distintos servicios, asesoramientos y programas vigentes.

En este marco, la secretaria de Desarrollo Social, Priscilla Jwanczyk, destacó el trabajo conjunto entre los distintos organismos y valoró la participación de la comunidad. “Agradecemos la invitación a participar de este encuentro que tiene como finalidad acercar asesoramiento, trámites y propuestas, además de dar a conocer los programas tanto provinciales como municipales”, expresó.

Durante la jornada, distintas áreas provinciales y municipales brindaron atención directa a los vecinos, quienes pudieron realizar consultas, gestionar trámites y acceder a información clave sobre diversos servicios. En este sentido, Jwanczyk remarcó que “es muy grato ver la participación de los vecinos que se acercan y continúan llegando, porque estos espacios nos reúnen como sociedad”.

Por parte del Municipio, la Secretaría de Desarrollo Social estuvo presente con los tres Centros Integradores Comunitarios (CIC) de los barrios 17 de Octubre, Rotary 23 y Centenario, ofreciendo información sobre programas sociales, acceso a módulos alimentarios, plan invernal, provisión de garrafas y leña, entre otros beneficios.

Asimismo, se trabajó en la asignación de turnos programados con trabajadoras sociales para facilitar el acceso a las distintas políticas públicas, priorizando la organización por jurisdicción.

La jornada también contó con la participación de las áreas de Políticas Laborales y Gestión Comunitaria, donde se brindó asesoramiento en materia de empleabilidad, carga de currículum en la Oficina de Empleo y difusión de los próximos talleres de formación y capacitación.

Por último, se dispuso un espacio destinado a Salud Mental y Bienestar, donde se ofreció orientación sobre atención en consultorios, abordaje de consumos problemáticos y líneas de comunicación disponibles durante todo el año, con atención las 24 horas.

De esta manera, la propuesta “Viva Barrio” reafirma el compromiso del Estado en sus distintos niveles de acercar herramientas y respuestas concretas a la comunidad, fortaleciendo el vínculo con los vecinos y promoviendo el acceso equitativo a los servicios.