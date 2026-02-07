Visita guiada al puerto convocó a turistas y caletenses

Este circuito guiado especial es ideal para conocer más sobre la actividad portuaria y nuestra identidad costera.

Este sábado 7 de febrero se realizó una visita guiada con habitantes de la ciudad y turistas. Como cada vez que se propone este recorrido, se logró una gran convocatoria con cupo completo.

La guía de turismo Nilda Suárez aseguró que «quiere decir que la gente se interesa mucho por conocer algo más de nuestra ciudad, en este caso del puerto. Este recorrido se realiza generalmente al principio de cada mes“, agregó

La visita consiste en conocer todas las actividades que realiza el puerto Caleta Paula. “Es muy importante porque que muchas veces la gente no ha venido desde que se inauguró y no lo conoce, así que es muy llamativo”, remarcó la guía.

Para poder sumarse a la próxima convocatoria, los interesados pueden contactarse con las redes sociales oficiales de Turismo en Facebook e Instagram o acercarse a las oficinas ubicadas en el centro, la terminal y el acceso norte.