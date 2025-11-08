Vientos intensos podrían afectar la transitabilidad en rutas provinciales este sábado

El Departamento de Registros Meteorológicos de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (AGVP) informó que durante la jornada de mañana, sábado 8 de noviembre de 2025, se esperan vientos intensos que podrían afectar la transitabilidad en distintos tramos de la red caminera provincial.

Según la cartografía elaborada por el organismo, algunas zonas presentan mayor exposición a ráfagas fuertes, por lo que se solicita a los conductores extremar las precauciones al circular y mantenerse informados sobre eventuales restricciones en las rutas.

Desde la AGVP recomendaron consultar los canales institucionales oficiales para conocer el estado actualizado de la red vial y evitar desplazamientos innecesarios en áreas donde se registren condiciones meteorológicas adversas.