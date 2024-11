Vidal: “Trabajamos todos los días para construir una Santa Cruz productiva y un futuro digno para sus habitantes”

Luego de participar en el acto por el 140º Aniversario de la Policía de Santa Cruz que tuvo lugar ayer en Río Gallegos, el gobernador Claudio Vidal dialogó con los medios sobre diversos temas relacionados con el contexto provincial y nacional, haciendo énfasis en la situación económica actual y comparando las acciones de su gobierno con las del gobierno anterior. Vidal destacó los desafíos que enfrenta el Estado santacruceño para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

En primer lugar, el mandatario enfatizó: “Creo que es válido hablar siempre con la verdad y reconocer las cosas como son Yo insisto en esto: la única verdad es la realidad. Y la realidad, lamentablemente, es la que tenemos, aunque se pretenda más”.



Vidal también señaló los problemas heredados, mencionando que, a pesar de un contexto difícil, “todas las paritarias, absolutamente todas, quedaron por encima de la inflación en términos acumulativos, algo que no sucedía hace años”, y agregó que “esto se logró porque hay un gobierno comprometido, que trabaja día a día, que mantiene el diálogo y que busca sacar nuestra provincia adelante. Claro que no es fácil, como dije antes, hay mucho por hacer”.

El Gobernador hizo un llamado a la paciencia y la colaboración ciudadana, subrayando: “El estado de abandono generado por malas políticas durante décadas no se soluciona de un día para otro. Pero hay que ser solidarios y ayudarnos entre todos”.

Respecto al impacto de la crisis nacional en las finanzas provinciales, Vidal expresó: “No es fácil la situación del país. Aquel que no quiera ver la verdad es otra cosa, pero la realidad de los hechos es evidente y genera malestar en la sociedad”.

Claudio Vidal explicó que la provincia ha recibido menos fondos de coparticipación en comparación con el año anterior y mencionó la baja en la producción de los yacimientos de YPF, que cayó un 17 % desde junio. “Mientras muchos miran para otro lado, nosotros damos la cara y decimos las cosas como son. No escondemos nada”, afirmó.

En este contexto, el gobernador hizo un pedido, “especialmente a los medios, que muchas veces confunden por falta de información, que pese a los momentos difíciles con menos ingresos económicos, la situación se está gestionando”.



Vidal reiteró su compromiso y afirmó: “Hoy me hago cargo de esta situación y trabajo todos los días para que los santacruceños vivan mejor. Me comprometo a seguir trabajando para que esto funcione”. Explicó, además, que el enfoque de su gobierno es distinto al anterior, porque “el Estado no puede seguir sobrecargándose”. “Prácticamente, el 92% de nuestros ingresos se destinan al pago de salarios, y así no hay ninguna provincia viable. Estamos preocupados y ocupados en generar nuevas condiciones económicas para Santa Cruz, fortaleciendo la producción y desarrollando nuestra industria a partir de nuestros recursos”.

El Gobernador también hizo un llamado a dejar de lado las divisiones y las “mezquindades políticas”, pidiendo que todos los actores políticos, “especialmente quienes llevan años en política, actúen con madurez y eviten acciones que solo lastiman al pueblo de Santa Cruz”.

Durante el acto, reconoció el trabajo de la policía provincial y destacó la inversión del gobierno en el Ministerio de Seguridad. “Hemos adquirido 40 vehículos nuevos para las comisarías de toda la provincia, especialmente en localidades pequeñas donde muchas veces se sienten olvidadas. Con esto, el Estado les dice ‘presente’ y agradece su labor”.

Por último, Vidal anunció un acto provincial para el 10 de diciembre, al que invitó a todos los sectores y vecinos de la provincia. “Será una fecha importante para reconocer errores, festejar los aciertos y comprometernos a seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de cada santacruceño”.