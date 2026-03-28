Vidal sobre la Ley de Emergencia: “Hay sectores políticos que no quieren dejarnos gobernar”

Así lo manifestó, el gobernador Claudio Vidal, al termino de la ceremonia de puesta en funciones de Sebastián Georgion como ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración. Asimismo, hizo alusión a lo acontecido ayer en Diputados e hizo una ferviente crítica a la oposición. “Mienten a la sociedad y buscan generar caos. Esto es totalmente antidemocrático”, afirmó

Luego del acto, el gobernador Claudio Vidal mantuvo un diálogo con los medios de comunicación presentes. En ese marco, no solo habló del acontecimiento que los convocó esta tarde, sino que también se refirió a la situación económica provincial, el conflicto político en la Legislatura y el impacto de decisiones judiciales. Asimismo, defendió la necesidad de una ley de emergencia y cuestionó a sectores de la oposición y gremios.

Situación de la provincia

El mandatario provincial remarcó que el contexto económico obliga a tomar medidas excepcionales: “Estamos en una situación difícil y necesitamos herramientas para garantizar el funcionamiento del Estado”.

En esa línea, explicó que la ley de emergencia permitiría gestionar recursos:

“Si tengo que pedir un adelanto de coparticipación o un crédito, necesito esta ley”, afirmó.

Además, aseguró que el objetivo no es perjudicar a los trabajadores:

“Queremos salvar el Estado, y los trabajadores son parte fundamental de él”, enfatizó.

Críticas a la oposición y al accionar judicial

Vidal fue contundente al cuestionar lo ocurrido en la Legislatura:

“Hay una decisión política de no dejarnos gobernar”, expresó.

También apuntó contra sectores opositores: “Mienten a la sociedad y buscan generar caos. Esto es totalmente antidemocrático”, afirmó.

El gobernador consideró que algunos actores políticos “tienen miedo de rendir cuentas” y denunció que existen intentos de desestabilización.

Paritarias y reclamos salariales

Respecto a los reclamos de los trabajadores, Vidal indicó que el Gobierno ha dado respuestas en años anteriores: “En 2024 y 2025 otorgamos aumentos por encima de la inflación”, señaló.

Sin embargo, pidió comprensión ante el contexto actual: “Este año es complejo y estamos pidiendo tiempo”, explicó.

También cuestionó a sectores que critican al Estado: “Algunos retienen aportes a los trabajadores y no los depositan, eso es un delito”, remarcó.

El rol de los gremios y acusaciones de “uso político”

El mandatario sugirió que parte del conflicto responde a intereses externos:

“Hay gremios que están siendo utilizados o reciben algún tipo de favor”, sostuvo.

Y agregó: “Nadie que quiera su provincia debería prestarse a un juego tan sucio”.

Impacto económico y fallo judicial

Vidal también hizo referencia a la situación nacional y decisiones judiciales que afectan al sector hidrocarburífero: “Responder con 18.000 millones de dólares en este contexto es muy difícil”, indicó.

Según explicó, este escenario impacta directamente en la economía y en la planificación provincial.

Mensaje final: “Vamos a seguir adelante”

En el cierre, el gobernador reafirmó su postura:

“Estamos convencidos de lo que hacemos y vamos a seguir adelante cueste lo que cueste”, aseguró. Y concluyó:

“Trabajamos para sacar a Santa Cruz adelante y ponerla de pie”.