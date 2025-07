Vidal: “Santa Cruz debió industrializarse hace muchos años, ahora tomamos decisiones para hacerlo”

En el marco del acto de entrega de unidades 0KM a entes provinciales, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, habló con la prensa y abordó distintos temas vinculados a la realidad provincial y nacional. En sus declaraciones, enfatizó la necesidad urgente de mejorar el mantenimiento de rutas, reclamó fondos al gobierno nacional y abogó por una agenda federal basada en la producción, el trabajo y el diálogo.

“Desde que asumimos venimos planteando con respeto la necesidad de una coparticipación más justa y de recuperar los fondos del impuesto al combustible, que tenían como destino el mantenimiento y la construcción de rutas. Las rutas no se hicieron, el trabajo no se hizo y el dinero no volvió. Es un reclamo legítimo”, sostuvo el mandatario.

Vidal advirtió que, si no se avanza este año con un plan de mantenimiento, la situación de las rutas se agravará en el próximo invierno. “Es una explicación técnica. Cuando no hay mantenimiento, el deterioro se profundiza. No podemos seguir así. Por eso, estamos dialogando con empresas mineras, petroleras y sindicatos para ver cómo aportamos desde la provincia. No podemos quedarnos de brazos cruzados”, explicó.

En ese marco, pidió claridad al momento de señalar responsabilidades: “Las rutas nacionales son competencia nacional. Las provinciales, de la provincia. A veces se confunden las cosas. Lo que está claro es que necesitamos conectividad para producir, y sin rutas transitables eso es imposible”.

“Buscamos construir con el diálogo”

Vidal también se refirió a su vínculo con el gobierno nacional y destacó la figura del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. “Es, lejos, el mejor funcionario que tiene este gobierno. Siempre me atendió, me escuchó y dio respuestas. El diálogo con él es permanente”, afirmó, aunque remarcó que el trato con Nación no siempre es parejo: “Hay interlocutores válidos, pero también otros que no quieren dialogar”.

Respecto a la situación económica, el gobernador señaló que las provincias están absorbiendo responsabilidades que antes correspondían a Nación. “Programas nacionales eliminados hoy son sostenidos por los gobiernos provinciales. Entendemos que hubo desmanejo, que hubo corrupción, pero no se puede pasar al otro extremo y dejar a la gente en el medio. Buscamos construir desde el diálogo una alternativa superadora”.

En ese sentido, planteó que el único camino posible para salir de la crisis es fortalecer la producción y el trabajo. “El gobierno nacional dice apostar a la producción, pero sólo espera inversiones externas. La realidad es que ningún empresario extranjero va a apostar en serio a un país sin estabilidad. Por eso, es clave que el Estado sea protagonista, que impulse y acompañe. Eso es lo que estamos haciendo en Santa Cruz”, subrayó.

A modo de ejemplo, Vidal mencionó la reactivación de áreas productivas en la provincia: exploración en el Macizo del Deseado, recuperación de la cuota de merluza, reactivación de represas, instalación de la planta de alimento balanceado en Río Gallegos y gestiones para tres plantas de pelletizado (alfalfa, maíz, cebada y aserrín de madera). “Son decisiones que apuntan a desarrollar a Santa Cruz, que debió haberse industrializado hace muchos años. Ahora queremos retomar ese camino con fuerza y compromiso”.

Salarios

Más adelante, Vidal hizo referencia a la situación de los trabajadores sosteniendo que: “En Santa Cruz tenemos una dificultad muy grande, hoy no ingresa lo que ingresaba antes, los salarios se llevan un alto porcentaje y nos queda poco para el normal funcionamiento, por eso queremos aumentar la producción” y subrayó también “me parece justo que cada trabajador quiera ganar más, pero no hay recursos, es la situación de país que nos tocó enfrentar, no es fácil, pero tampoco imposible y estamos trabajando para revertirlo”.

Finalmente, el gobernador pidió el acompañamiento de todos los sectores para lograr una Santa Cruz con más producción y oportunidades. “Cada santacruceño tiene un rol. Al trabajador, le pido que cumpla su función. A los funcionarios, que si no están a la altura den un paso al costado. A los que no creen en la producción, que nos den una oportunidad. Queremos sacar esta provincia adelante. No es fácil, pero tampoco es imposible”, concluyó.