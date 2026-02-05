Vidal recorrió la obra del nuevo Gimnasio del Colegio N° 15 y remarcó que las obras que se inician se terminan

En el marco de su agenda de trabajo en Los Antiguos, el gobernador Claudio Vidal recorrió el avance de la construcción del nuevo gimnasio del Colegio Provincial de Educación Secundaria N° 15 “Carlos María Moyano”, una obra muy esperada por la comunidad educativa que actualmente presenta un 50% de ejecución.

El proyecto, ejecutado a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), contempla una superficie total de 1.071,84 metros cuadrados, con hall de ingreso, sector de espera, depósito, gimnasio principal, sanitarios y vestuarios, sumando un espacio moderno y adecuado para el deporte, la recreación y las actividades escolares.

La inversión destinada asciende a $1.982.427.605,40 y da respuesta a una demanda histórica de estudiantes, docentes y familias de la localidad.

Durante la recorrida, Vidal puso el acento en una definición clara de gestión:

“Cada obra que iniciamos desde el Gobierno tiene que terminarse. No vinimos a dejar cosas a medias. Terminarlas es lo que realmente le cambia la vida a la gente”.

Además, subrayó que la obra pública no solo mejora la infraestructura educativa, sino que también genera empleo y movimiento económico local, fortaleciendo a trabajadores y empresas santacruceñas.

“Cuando una obra avanza, hay trabajo para nuestra gente y más oportunidades para la comunidad. Ese es el compromiso”, expresó.

La construcción se integra al plan de recuperación edilicia que el Gobierno provincial impulsa junto al Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz, con intervenciones en establecimientos de toda la provincia para garantizar espacios seguros, dignos y de calidad.