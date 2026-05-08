Vidal recorrió el sistema de riego de Gobernador Gregores y definió acciones para fortalecer la producción local

El mandatario provincial recorrió canales y obras hidráulicas estratégicas para el abastecimiento de agua. Además, evaluó la posibilidad de realizar nuevas intervenciones para mejorar la eficiencia del sistema y sostener el crecimiento agrícola y ganadero de la zona.

El gobernador Claudio Vidal, acompañado por el secretario de Estado de Recursos Hídricos, Emilio Rivera; el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Ariel Garay; la intendenta de la localidad, Carina Bosso, junto a funcionarios provinciales, municipales y productores locales, recorrió el sistema de riego público que abastece al sector de chacras de la localidad de Gobernador Gregores.

Inspección y evaluación

Durante la jornada, las autoridades inspeccionaron compuertas de regulación, saltos hidráulicos y distintos tramos de canal principal y secundarios, evaluando la necesidad de intervenciones en infraestructura a fin de optimizar la distribución del agua para riego y la disponibilidad para los productores del valle.

En ese marco, se analizaron trabajos de limpieza, reconstrucción y extensión de canales, los cuales se ejecutarán con planificación desde la Secretaría de Estado de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Energía y Minería, obras que apuntarán a fortalecer el abastecimiento hídrico y mejorar la eficiencia del sistema, acompañando el desarrollo de las actividades productivas de la zona para fortalecer el desarrollo agrícola y ganadero.

Diálogo con productores locales

La recorrida incluyó además un intercambio directo con productores locales, quienes plantearon necesidades y prioridades de cara a la próxima temporada. Así mismo, se evaluó la necesidad de iniciar la limpieza del brazo norte del río Chico, cuya capacidad de conducción de agua se ve afectada debido a la acumulación de sedimentos y al crecimiento de vegetación en ambas márgenes.

Fortalecer la producción local

“Estas acciones forman parte de la decisión política del gobernador Claudio Vidal de impulsar y fortalecer la producción santacruceña desde una mirada integral”, señaló el secretario de Estado de Recursos Hídricos, al tiempo que valoró que “incrementar la producción de forraje y granos es clave para abastecer con materia prima local a la planta peletizadora recientemente inaugurada en Gobernador Gregores, así como también a la futura planta de alimento balanceado que se está instalando en Río Gallegos”.

El responsable de la cartera hídrica, consideró que “esto permitirá seguir fortaleciendo las explotaciones ganaderas ovinas y bovinas de la provincia, además de acompañar el crecimiento de la producción avícola y porcina”, ya que “para que exista desarrollo productivo, primero debe existir infraestructura y disponibilidad de agua. Por eso estamos trabajando en territorio, junto a los productores, planificando obras concretas para cada región”.

“Fomentar este tipo de producciones, así como otras que se desarrollan en el valle, requieren de un sistema de riego en óptimas condiciones de funcionamiento y operatividad, y tenemos la indicación del Gobernador de trabajar en ese sentido”, concluyó.