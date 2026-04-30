Vidal reafirmó el rumbo productivo: “Santa Cruz puede y va a crecer desde cada localidad”

El gobernador Claudio Vidal encabezó una reunión con intendentes, legisladores y su gabinete, donde reafirmó el rumbo productivo de la provincia, advirtió sobre la situación económica y llamó a redoblar esfuerzos en cada localidad.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó una reunión de trabajo con intendentes, comisionados de fomento, diputados y miembros de su gabinete, en el marco de una agenda orientada a consolidar el desarrollo productivo y fortalecer el acompañamiento a los municipios en un contexto económico complejo.

Durante el encuentro, el mandatario provincial puso en valor el espacio de diálogo como herramienta central de gestión.

Posteriormente se refirió al tenor del encuentro. “Hoy nos reunimos con intendentes, comisionados de fomento, diputados y ministros en una mesa de diálogo necesaria, para hablar con claridad sobre la situación de la provincia y el camino que tenemos por delante en un contexto donde la crisis nos exige redoblar esfuerzos”, expresó.

Producción como eje del futuro

En ese sentido, Vidal fue contundente al marcar el rumbo de su gestión: “Pusimos en común el rumbo productivo que estamos impulsando con Santa Cruz Puede, una herramienta que creamos para dejar atrás la burocracia y empezar a producir en serio”, sostuvo.

Asimismo, detalló los avances concretos en materia productiva en distintos puntos de la provincia: “Avanzamos en el desarrollo agroindustrial, con el objetivo de alcanzar las mil hectáreas sembradas, la puesta en marcha de la planta de alimentos balanceados y la planta de procesamiento de pescado en Puerto San Julián”, indicó.

Y agregó que “hoy ya es una realidad que nuestros productos están llegando a Buenos Aires, incluso a cadenas como Carrefour”.

Energía y desarrollo estratégico

El gobernador también hizo referencia al eje energético como motor del crecimiento provincial. “También abordamos el eje energético. Ordenamos FOMICRUZ S.E. y tomamos la decisión de avanzar en la explotación de nuestros recursos”, señaló.

En esa línea, mencionó iniciativas clave: “Hablamos de nuevos desarrollos mineros, del plan de perforación de gas para bajar costos en la provincia a través de Distrigas S.A. y del avance del parque fotovoltaico”, detalló.

Contexto económico y decisiones políticas

El gobernador no eludió la compleja situación económica que atraviesa la provincia y explico que analizaron “la situación económica actual. El primer trimestre fue más difícil, la Nación está enviando menos recursos y hoy tenemos un déficit importante en SPSE y Distrigas”, afirmó.

No obstante, remarcó una decisión política central de su gestión. “Parte de ese déficit tiene relación directa con una decisión política que asumimos como provincia de no trasladar el aumento de tarifas a los usuarios y asumir ese costo”, sostuvo.

Acompañamiento a municipios

En ese marco, adelantó medidas para sostener a los gobiernos locales. “Evaluamos la posibilidad de acompañar a los municipios con asistencia financiera, considerando adelantos de coparticipación en los próximos meses”, indicó.

Un rumbo claro

Finalmente, el mandatario provincial sintetizó el espíritu del encuentro y el desafío que enfrenta Santa Cruz. “Fue una reunión de trabajo real, de ida y vuelta, donde dejamos en claro el rumbo y asumimos la responsabilidad que tenemos”, expresó.

Y concluyó con una definición política contundente: “Porque si no impulsamos la producción en cada localidad, no hay futuro posible”.

“Santa Cruz puede”, cerró.