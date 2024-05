Vidal: “¿Qué hicimos en estos meses? Dejar de robar”

Luego de los actos centrales por el 214° Aniversario de la Revolución de Mayo que tuvo como escenario la Costanera de la ciudad de Río Gallegos, el gobernador Claudio Vidal mantuvo un encuentro con la prensa. Paritarias, denuncias, cancelación de deuda, ley de bases, fueron algunos de los temas abordados. “La recomposición salarial de estos primeros cinco meses fue del 59%”, remarcó.

En principio el Gobernador destacó el acto y desfile que se concretó hoy, fue algo nunca visto. “Quiero felicitar a todos los que fueron parte de esto, a la gente que cocinó el locro, a las Fuerzas Armadas; a las organizaciones civiles, deportivas, de los trabajadores; y a todos los que forman parte de la comunidad. Creo que llegó el momento de recuperar nuestra identidad, de respetar los símbolos patrios. Desde el primer día que asumimos instruimos a la Fuerza Policial para que todos los días a las 8 de la mañana podamos izar el pabellón nacional. Recuperar el respeto por nuestros símbolos patrios, a nuestros adultos, y comenzar a trabajar. En ese sentido, remarcó: “Deseo mucho más para esta provincia, realmente deseo sacarla adelante y créanme que damos todo nuestro esfuerzo desde muy temprano hasta muy tarde, trabajamos incansablemente”. Asimismo, expresó que “lamentablemente el Estado es muy burocrático y hay gente que todavía piensa que se puede hacer lo que cada uno quiere que acá no hay normas que respetar, que no hay una constitución”. “Cuando irónicamente me preguntan algunos que hicimos en estos cinco meses, hicimos muchísimo lo primero que se hizo es dejar de robar es dejar de robar. Con el 30% menos de presupuesto estamos sobrellevando la situación de todo el estado sosteniendo la educación sosteniendo la salud con aciertos, con errores que lo estamos haciendo y todos los meses buscamos la forma de recomponer el salario de los estatales, miren las paritarias de años atrás a todos esos que nos critican, miren las paritarias años atrás que las sacaban por decreto de 1,5%, 5% los trabajadores del estado siempre por debajo de la línea de pobreza ahora en cinco meses, miren como hemos mejorado, pero además de esto con el 30% menos de presupuesto sostenemos el estado mejoramos las condiciones laborales de muchos trabajadores, mejoramos su salario en un 59 %, y además estamos pagando, honrando la deuda que hemos heredado”, expuso.

Anuncio: inicio de cancelación de deuda con nación

Por otra parte, el Gobernador se refirió a la situación de la provincia y las condiciones en las cuales la recibió a partir de hacerse cargo de la gestión. “Todos saben muy bien la situación de la provincia y como la dejaron. A esta provincia la han saqueado, durante muchos años. Así y todo, nosotros nos preparamos para que los primeros días de junio ya comencemos a cancelar parte de la deuda que tenía el Estado Provincial con Nación”.

“Los próximos días nos vamos a presentar en Buenos Aires, ante autoridades nacionales y vamos a cancelar una parte de la deuda. Se trate del último crédito que sacó la provincia, un mes y medio antes de entregar el mandato, y si nosotros no pagamos según lo proyectado por la inflación estaríamos calculando el 31 de diciembre 28 mil millones de pesos que es dinero que pierde la educación, la salud, los trabajadores del Estado”, explicó.

Denuncias

“Hay errores, puede ser, el que trabaja siempre tiene la posibilidad de equivocarse, pero prefiero que me critiquen porque estoy trabajando y no porque estoy sentado haciendo nada”, subrayó Vidal. Asimismo, indicó: “Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para sacar esta provincia adelante. Hay reglas claras que hay que respetar como la constitución, y se tiene que dejar de robar definitivamente. Hemos realizado 16 denuncias, y hay pedido de investigación ante la fiscalía de Estado. Hay una justicia lenta”.

“Recién en el desfile observamos como distintos manifestantes recorrían solicitando justicia y ese es un mensaje muy claro al sector judicial de esta provincia, que sigue protegiendo a los que se creen totalmente impunes. Eso se tiene que terminar y todos tienen que saber que en base a lo sucedido en los últimos días, el ataque constante a algunos de los diputados y el mal accionar y erróneo accionar de Fernando Basanta del Tribunal Superior de Justicia visitando diferentes lugares de diputados para presionar, nosotros, hemos tomado la decisión de solicitar ayuda al Gobierno Nacional”, manifestó Vidal.

Al respecto, agregó también “fui muy claro el 10 de diciembre y en esta provincia para poder salir adelante hay que trabajar. “Todos, nos tenemos que esforzar, buscar la forma de salir adelante, tenemos recursos, ganas, gente que quiere vivir mejor y que realmente se lo merece. Que tengamos el 60 por ciento de pobres tiene que ver con que en esta provincia durante muchos años se dedicaron a robar, conmigo, con esta gestión eso se va a terminar y voy a trabajar incansablemente para poner de pie a Santa Cruz”, aseguró.

Acto de unidad

El gobernador Claudio Vidal indicó que hoy se llevó adelante un acto de unidad y recalcó que es importante que se diga basta con el desprecio a nuestras Fuerzas Armadas. “Ellos son los que protegen nuestro territorio. Basta de despreciar a la policía provincial, a los trabajadores. Pareciera que hay en nuestra sociedad, un sector que se cree superior al resto. No, acá somos todos iguales y cada uno tiene una responsabilidad que cumplir.

Pacto de Mayo

Al ser consultado acerca del Pacto de Mayo, Vidal dijo: “No se logró a nivel nacional por falta de diálogo y quizás por falta de compromiso. Creo que el gobierno nacional empezó a interpretar que se tiene que tener más diálogo. Hay cosas que nosotros no podemos permitir en esta provincia”. Además, aseguró “si nos siguen sacando recursos y siguen con la idea de cerrar YCRT, no reactivan Represas, y no resuelven la salida de YPF de una forma responsable donde podamos proteger a todos los trabajadores teniendo en cuenta lo que genera, estas actividades y, no se pudo acompañar”.

“Me debo al pueblo que me votó y me dio la posibilidad de ser gobernador. Yo quiero que al gobierno nacional le vaya bien. Lamentablemente ha dialogado poco y ha tratado de imponerse por la fuerza, y de esa forma, no se va a poder. Si hay más diálogo y podemos interactuar en un ida y vuelta y comprender que hay que hacer las cosas bien y, cuando se toma una decisión a nivel nacional nos tienen en cuenta, ya que la Patagonia tiene cierta particularidad, yo creo que vamos a poder salir adelante. De lo contrario, es muy difícil”, declaró.

Ley de bases

En cuanto a la ley de bases, Vidal dijo: “Creo que siempre se puede mejorar todo si nos escuchan. No pueden imponer una ley de base que nos va a perjudicar a todos”.

Prosiguiendo, sobre ese tema, el mandatario provincial comentó: “Vivimos en Santa Cruz, y en algunas localidades tenemos una temperatura de 25° bajo cero, no es justo que se termine acá, pagando facturas de gas de 300 mil pesos y, en Puerto Madero hoy, se paga 9 mil pesos, lugar donde está concentrado el mayor poder político económico y empresarial del país”.

“Necesitamos más equidad, más justicia y más equilibrio. Los pobres no tienen porqué pagar el costo de malas gestiones que tuvieron muy presente el exceso de corrupción. Estoy a favor del pueblo, me debo al pueblo ya que el pueblo me votó. Los demás “ojalá que se sumen y acompañen una línea de trabajo que es totalmente distintas a lo que tuvimos antes durante muchos años. No hablo de un extremo totalmente al otro. Yo hablo de un camino en el medio, con consenso y con reglas caras”, manifestó.

Caso de Marcela López

Sobre este tema, expresó: “Estoy con eso y soy una de las personas que, durante muchos años, viene cuestionando el mal funcionamiento de la justicia. Lamentablemente la justicia en nuestra provincia, hace política, militante de una mala política en las últimas décadas”.

“Estoy con los familiares, los voy a acompañar, me reuniré con ellos y créanme, voy a poner todo lo que pueda poner de parte del estado, para acompañarlos en su dolor, en el reclamo de justicia”, finalizó.