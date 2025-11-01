Vidal puso en funciones a las nuevas autoridades del CAP, IDUV y Turismo

El gobernador Claudio Vidal encabezó esta tarde, la ceremonia de asunción de los nuevos integrantes de Gabinete Provincial, en Casa de Gobierno. Trabajo, producción, responsabilidad y compromiso, fueron las premisas encomendadas para esta flamante gestión.

Durante la ceremonia, el mandatario provincial acompañado por el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, puso en funciones a Hugo Garay como presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP); y a Marcelo De La Torre como presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV). Ambos funcionarios se desempeñaron anteriormente como Coordinador General de Entes del Gobierno de Santa Cruz y Titular de Distrigas S.A., respectivamente.

Además, asumió como Secretario de Estado de Turismo, Diego Gamboa, quien reemplazará en el cargo a Rubén Martínez.

Es importante resaltar que esta renovación apunta a fortalecer la Gestión de Gobierno para dar más y mejores respuestas a la comunidad.

En ese contexto, el flamante presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, expresó su alegría y agradecimiento por esta designación. “Durante estos días estuve hablando con Adrián Suárez, expresidente del CAP, haciendo la transición y la verdad que es un lugar muy importante para seguir dándole fuerza. Desde el lugar que me tocó estar durante este último tiempo, tuve la posibilidad de trabajar articuladamente y vi los trabajos que se venían haciendo desde el Consejo Agrario, tanto en el vivero como en conjunto con la empresa Santa Cruz Puede S.A.U., así que en ese sentido vamos a ir potenciando todas esas actividades como nos pidió el Gobernador”, explicó.

Más adelante, Garay agradeció al equipo de Jefatura de Gabinete por el acompañamiento en su gestión hasta el día de hoy.

En cuanto a la labor que le fue encomendada, indicó que su gestión al frente del CAP se cimentará en los lineamientos del Gobernador que son trabaja, educa, produce. En ese sentido, sostuvo que hoy se está haciendo especial énfasis en la productividad que lo que va a generar fuentes de trabajo. “Sabemos perfectamente que estamos atravesando una situación económica difícil y que hay que apostar a este tipo de política para obras y proyectos que van a ser fundamentales”, añadió.

Sobre las primeras medidas a tomar, manifestó que hará hincapié en todas las políticas económicas que está tendrá frutos.

Por su parte, el nuevo presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), Marcelo De La Torre, expresó que la designación del gobernador Claudio Vidal, lo tomó de sorpresa y como siempre lo hizo cuando estuvo al frente de Distrigas S.A., hoy seguirá trabajando en la gestión. “Voy a estar interiorizándome con el presidente saliente del IDUV, para saber acerca de los procesos licitatorios que se encuentran, y así darle una continuidad a todo ese trabajo. De igual manera nosotros junto a Cristian Mansilla, veníamos trabajando de manera conjunta, en todas las obras que hizo Distrigas y las obras del IDUV”, amplió.

En cuanto al trabajo a realizar manifestó que el día lunes se reunirá con todo el personal y hablará de la impronta de la nueva gestión. A la vez, avanzará en los procesos licitatorios que se encuentran en marcha para llegar pronto a adjudicación.

“Agradezco al gobernador ya que nos da otro desafío más grande, que el que teníamos, así que estoy muy agradecido”, cerró.