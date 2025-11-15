Vidal puso en funciones a la nueva ministra de Gobierno y al titular de la Caja de Previsión Social

Durante una ceremonia desarrollada esta tarde en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, tomó juramento a la nueva ministra de Gobierno, María Belén Elmiger, y a quién conducirá los destinos de la Caja de Previsión Social (CPS), Pablo Pérez.

“Hoy fue una jornada de mucho trabajo y estoy convencido que esa es la impronta que debemos tener todos los días como gobierno” subrayó el Mandatario provincia, en un breve discurso que brindó luego de presidir las diligencias de rigor en las ceremonias de asunción de nuevos funcionarios.

En primer lugar, tuvo palabras elogiosas y de afecto con Nicolás Brizuela, quien deja la cartera de Gobierno para retomar el camino de la militancia política en la Cuenca Carbonífera. “Te voy a ayudar y esta gestión te va a ayudar a cumplir con tu sueño, porque hace muchos años venís militando una idea y ojalá la concretes” le dijo el Gobernador antes del cerrado aplauso que le brindaron al ex funcionario quienes hasta esta tarde fueron sus colegas.

Luego, dirigiéndose a María Belén Elmigar, ex presidenta de la Caja de Previsión Social, reconoció: “Yo no te conocía y quiero admitir que fue sorprendente lo que lograste hasta acá”.

“Por el compromiso demostrado día a día se nota que tenés la camiseta de este proyecto” sentenció, al tiempo que comentó “me tocó llamarte mientras estabas con tu nena en brazos y siempre me diste una respuesta. Creo que esa es la forma de trabajar, en un momento delicadísimo del país y de nuestra provincia”.

Más adelante, le habló al flamante titular de la gestión previsional, Pablo Pérez y, en ese marco, resaltó que “sos una persona joven, responsable, de carrera y esta es una nueva oportunidad que se le da a un trabajador del Estado”.

“Creemos en vos porque vimos tus ganas de trabajar” añadió, al tiempo que lo felicitó por la designación y le agradeció hacer aceptado el desafío de hacerse cargo de la cartera Previsional.

“La sociedad necesita respuestas inmediatas. Buscamos eficiencia, que las cosas sean mucho más ágiles y la verdad que son nuevos funcionarios que creemos que van a estar a la altura de las circunstancias”, concluyó.

Estuvieron presentes durante el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, los ministros Cecilia Borselli (Secretaría General de la Gobernación), Nadia Ricci (Producción, Comercio e Industria), Luisa Cárdenas (Desarrollo Social, Igualdad e Integración), Ezequiel Verbes (Trabajo, Empleo y Seguridad Social) María Lorena Ross (Salud y Ambiente), Pedro Prodromos (Seguridad) y Jaime Álvarez (Energía y Minería).

Además de diputados provinciales y nacionales, también participó del acto Iris Rasgido, presidenta del Consejo Provincial de Educación.