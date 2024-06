“Vidal pagó una deuda ínfima sólo para hacer marketing”

Así lo manifestó el Presidente del Bloque UxP-PJ Eloy Echazú luego de analizar el anuncio del pago de una deuda con el Gobierno Nacional. “Hay cosas que se hacen por marketing no porque realmente estén preocupados por los santacruceños”, indicó el legislador.

Ayer, desde el Gobierno Provincial se anunció por redes sociales el pago de una deuda con el Gobierno Nacional por un monto de poco más de 23 mil millones de pesos. En el Bloque UxP-PJ se analizó esa medida que en consideraciones generales no representa ni siquiera el 1,7% del Presupuesto Provincial 2024.

“La deuda de la cual habla Vidal es un compromiso que si se compara con el presupuesto para este año ni siquiera representa el 1,7% del presupuesto provincial, además, devengada en el tiempo, los intereses se licuaban solo con la inflación”, señaló el Diputado Eloy Echazú quien agregó “es decir que el apresuramiento por pagar es una cuestión meramente marketinera e innecesaria sobre una deuda que es ínfima”.

Más adelante Echazú explicó que “esos 23 mil millones pagados no hacen mella en el presupuesto provincial 2024, que, dicho sea de paso, ya quedó atrasado porque se hizo con proyecciones del año pasado y hoy el ingreso en regalías es mucho más de lo que se preveía anteriormente”

“No criticamos el pago de la deuda, sino que vemos que en la agenda del Gobierno hay prioridades que no incluyen a la gente, hay falta de insumos en Hospitales y no se entregaban módulos alimentarios; simplemente decimos que hay otras prioridades con la gente adentro”, finalizó Echazú.