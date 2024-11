Vidal: “No nos toman un puerto más”

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, envió un contundente mensaje en defensa de la actividad pesquera y la estabilidad económica de la provincia tras los recientes conflictos en Puerto Deseado, donde se vieron obstaculizadas las operaciones en el sector. Durante una rueda de prensa, Vidal no dudó en apuntar contra intereses políticos y empresariales que “buscan desestabilizar el progreso alcanzado en la provincia”.

“Creo que los que tenemos algún tipo de responsabilidad en la sociedad y tomamos decisiones no podemos estar de acuerdo con lo que está sucediendo en Puerto Deseado”, señaló Vidal, refiriéndose a los hechos que interrumpieron la carga de contenedores y la descarga en la empresa Vepez.

“Santa Cruz necesita reestructurar su economía, y eso solo se logra generando empleo e incrementando la producción, pero cuando se generan conductas que rompen con la paz social, es muy difícil avanzar. Acá siempre está metida la mano negra política”, sostuvo el gobernador.

Vidal fue tajante al remarcar que las medidas de fuerza responden a ciertos intereses. “No es casualidad que en una provincia donde estamos desarrollando propuestas ambiciosas y atrayendo inversiones, de repente aparezcan estos conflictos. Estamos viendo claramente cómo dos o tres personajes mandados intentan detener nuestro progreso”, recalcó.

El mandatario provincial destacó la importancia del “diálogo, que es clave cuando del otro lado hay voluntad de dialogar, pero si no es así, este gobierno tomará las medidas necesarias para garantizar la paz social y el desarrollo productivo. La decisión política es clara: no me toman un solo puerto más. Así me tenga que pelear con medio país y con dirigentes nacionales metidos en maniobras para que nuestros puertos no funcionen”, enfatizó.

Además, recordó los avances logrados en el sector pesquero durante su gestión, como la reactivación de una planta que estuvo cerrada durante 14 años, la generación de nuevos puestos de trabajo y la atracción de inversiones. “Logramos encaminarnos y de repente aparecen estos palos en la rueda. La provincia no va a tolerar que se ponga en riesgo su motor económico por excelencia”, subrayó.

Vidal también planteó una visión estratégica para potenciar la actividad pesquera en la región, sugiriendo abrir la milla 201 para brindar servicios a los barcos que operan en aguas internacionales. “Fuera de la milla 201 no solo hay barcos chinos, también hay europeos que se llevan nuestros recursos sin dejar valor agregado. Nuestra propuesta es clara: usar nuestros puertos patagónicos para ofrecerles insumos, agua potable, mantenimiento y otros servicios. Así generamos empleo y recursos para nuestra provincia”.

El gobernador remarcó, “Si se llevan nuestros recursos, ¿por qué no aprovechar eso para que nuestra gente pueda trabajar? Esta discusión hay que darla, sin miedo”.

Compromiso con el desarrollo económico

Vidal concluyó con un llamado a la unidad y al compromiso colectivo para garantizar el crecimiento de Santa Cruz. “No podemos permitir que intereses particulares destruyan lo que tanto nos cuesta construir. Nuestra prioridad es el bienestar de los santacruceños y seguiremos trabajando día a día para fortalecer nuestra economía, nuestra producción y nuestra paz social”, finalizó.

Fuente: Secretaría de Comunicación Pública y Medios.