Vidal: “Mi prioridad hoy es estar en donde los santacruceños me necesitan”

En el marco del recorrido que lleva adelante el gobernador Claudio Vidal por la zona norte y noroeste de la provincia de Santa Cruz, llegó en esta jornada a la localidad de Perito Moreno, donde desarrollará una intensa agenda de trabajo, basada especialmente en visitas a crianceros, trabajadores del campo y vecinos del lugar. Asimismo supervisará cada una de las acciones que se concreten desde el Ejecutivo Provincial.

El gobernador Claudio Vidal, acompañado por el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, y el presidente de la Administración General de Vialidad Provincial, Julio Bujer, fue recibido por el intendente de Perito Moreno, Matías Treppo e integrantes del gabinete municipal. En la oportunidad, dialogaron acerca de la situación actual de la localidad y del impacto de la ola polar que atraviesa a la provincia de Santa Cruz, generando situaciones de emergencia y gran preocupación tanto para la comunidad como para el Gobierno.

En ese sentido, hoy el mandatario provincial recorrerá distintos establecimientos rurales y supervisará la entrega de insumos y forraje.

Es importante resaltar que el gobernador Claudio Vidal, estuvo visitando las localidades de Lago Posadas y Pico Truncado. Además se hizo presente en el Puesto de Ramón Santos donde evaluó la llegada de camiones con forraje para asistir a los productores de la provincia. En ese contexto, brindó declaraciones y se refirió a diversos temas, explicando además su ausencia en la firma del Pacto de Mayo. “Estoy de acuerdo en algunos puntos y en otros no. Muchos dijeron que era una excusa y que no me interesaba el bien de los argentinos. Ninguna de esas dos cosas está bien dicha, mi prioridad es estar en donde los santacruceños me necesitan que es en las localidades más afectadas”, remarcó.

Al ser consultado acerca de la una posible emergencia en la provincia, Vidal dijo: “Creo no es necesario y creo que tampoco es posible gestionar a través de una emergencia. Me parece que cuando hace falta es una gran herramienta que permite terminar con la burocracia que genera y mantiene el Estado desde hace muchos años. Te permite mover, asistir y ayudar. Mientras no haga falta no será necesario plantearla en la cámara de diputados”.

Esos conceptos, son refrendados de manera permanente por el mandatario santacruceño, quien además recalca su gran compromiso con la comunidad de la provincia.

Por otra parte, resulta interesante recordar que en el contexto que atraviesa la provincia de Santa Cruz por estos días, el Gobierno de Santa Cruz adquirió en el marco de la Emergencia Climática, más de 1.100.000 kilos de pellets de alfalfa para asistir a más de 150 productores de la provincia. Los mismos están llegando en camiones de manera continua a lo largo de esta semana.

Fuente: Secretaría de Comunicación Pública y Medios