Vidal: “Los trabajadores de Santa Cruz no pagarán ganancias”

El gobernador convocó a todas las conducciones de los gremios estatales. Les anunció que Santa Cruz se hará cargo del ítem que corresponde al impuesto. Es el primero (y hasta ahora el único) gobernador que toma una decisión de esta naturaleza. Además, el ministerio de economía realizará capacitaciones para que los trabajadores que estén alcanzados, completen el formulario 572.

En un hecho inédito, el gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, garantizó a los trabajadores estatales, que no serán alcanzados por el regreso del impuesto a las ganancias. El gravamen, surgido de las recientes leyes nacionales aprobadas en el Congreso, será absorbido por la provincia y no afectará a los salarios. Vidal es, de este modo, el primer y único gobernador –hasta ahora- que toma una decisión de esta naturaleza.

El mandatario ya había expresado, durante su mandato al frente del Sindicato de trabajadores petroleros, luego en su campaña electoral y finalmente en el ejercicio de su cargo como gobernador, que “el salario no es ganancia, así que los trabajadores de Santa Cruz no pagarán ganancias”.“Ahora –sostuvo- es el momento de sostener con hechos lo que he defendido toda mi vida”.

El gobernador reunió a las conducciones de todos los sindicatos que representan a los trabajadores del Estado de la provincia, en el salón de los Escudos de Casa de gobierno. Allí, les transmitió la decisión de absorber el ítem y de cubrir ante los organismos nacionales de retención, el monto que deberían pagar los trabajadores.

Además, instruyó al ministerio de Economía para que desarrolle capacitaciones a las conducciones gremiales para que éstas, a su vez, enseñen a los trabajadores alcanzados por el régimen, a completar el formulario 572 que posibilita la deducción de las cargas familiares y el resto de los conceptos del mencionado impuesto.

Del encuentro participaron Marisa Lozano, de APROSA, Carlos Gervasoni, de UPCN, Andrea Vellio, de UPCN, Enrique Lucero, de AMET, Marcelo Ojeda, de APAP, Ángel Choque, de la Asociación Civil Policía, Antonio Ibarra, del Consejo del Salario de la Policía de Retirados, Jorge Torrasalvo, del Centro de Retirados de la Policía, Javier Fernández y Mónica Flores de ADOSAC, Carlos Garzón, de ATE, Milton Vera y Silvia Leiva de ATSA, María Ruiz Espinoza de Luz y Fuerza, y Viales de Santa Cruz.

El Secretario General de la Asociación Docente de Santa Cruz (ADOSAC), Javier Fernández, señaló tras el encuentro que fueron convocados por el primer mandatario santacruceño respecto al Impuesto a las Ganancias que “tendrá ejecución en todas las provincias del país”.

“Se nos informó cuál era la intención de parte del gobierno provincial, nosotros esta mañana hicimos una presentación en la justicia federal en contra de este impuesto. Nos vamos con una sensación positiva, por supuesto, porque ha informado el gobierno provincial en la voz propia del gobernador que no van a aplicar ese impuesto, que la provincia va a absorber, en todo caso, lo que signifique”, especificó al cierre.