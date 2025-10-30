Vidal llamó a reordenar la gestión y reforzar el trabajo conjunto entre Provincia y Municipios

En distintos encuentros que fueron encabezados por el gobernador Claudio Vidal, y que reunieron a la totalidad de los Intendentes y Comisionados de Fomento de Por Santa Cruz, se analizó el escenario político que dejó como resultado la última elección nacional, marcada por una fuerte polarización entre las principales fuerzas del país.

Durante las reuniones, se destacó la presencia y el acompañamiento de todos los jefes comunales, quienes ratificaron su compromiso con el proyecto provincial y con la continuidad de un trabajo conjunto que permita sostener la gobernabilidad y garantizar respuestas concretas en cada localidad.

Los intendentes coincidieron en que la polarización fue un factor determinante en esta elección, donde buena parte del electorado optó por proyectos nacionales, dejando en segundo plano las propuestas de las fuerzas provinciales. Sin embargo, también hubo un espacio de autocrítica y evaluación interna, sobre la necesidad de revisar estrategias, mejorar las políticas públicas y fortalecer los equipos de trabajo en todos los niveles del Estado.

En ese sentido, el gobernador Claudio Vidal fue claro al señalar que aquellos funcionarios o integrantes de equipos que no demuestren compromiso con los vecinos y con la gestión deben dar un paso al costado, porque la etapa que viene exige presencia, responsabilidad y resultados concretos.

Asimismo, se planteó la importancia de avanzar en procesos de reestructuración interna en cada municipio, como así también en la provincia, orientados a optimizar la gestión, aprovechar mejor los recursos y adecuar las políticas locales al nuevo contexto político y social que atraviesa el país.

Es importante señalar que los encuentros dejaron en claro la voluntad de seguir consolidando un esquema de trabajo articulado entre Provincia, Municipios y Comisiones de Fomento.