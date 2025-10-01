Vidal: “La única forma de salir adelante es con respeto, educación y, sobre todo, con producción y trabajo”

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, se refirió a la unión de gobernadores con una “tercera posición política que marque la diferencia con el pasado y este presente”. Además, indicó que “hoy la provincia no puede levantar el teléfono y pedir fondos a Nación”.

Tras el encuentro de gobernadores de Provincias Unidas en Chubut, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, brindó algunas declaraciones a los medios de comunicación donde hizo referencia a la mirada que comparten con los mandatarios de otras provincias.

“Que se sumen nuevos gobernadores a esta tercera posición política, habla de diferenciarse un poco de los extremos y que entiende claramente que la única posibilidad que tenemos los argentinos de poder salir adelante es con respeto, con educación y, por sobre todas las cosas, con producción y trabajo”, remarcó Vidal.

Más adelante, el Gobernador advirtió que hoy el kirchnerismo y el mileísmo “se manifiestan con una actitud de egoísmo, revanchismo, y nadie está discutiendo el país, ninguno de los dos polos está discutiendo el país”. Por tal motivo, puso en relieve que Provincias Unidas se plantea como “una nueva alternativa desde esta tercera posición política”. “Queremos algo distinto para nuestro país, queremos algo que realmente marque la diferencia entre el pasado y el presente y el futuro”, expresó, solicitando respeto y “el diálogo perdido” con el Gobierno Nacional para “llegar a acuerdos políticos programáticos”.

Al mismo tiempo, Vidal hizo mención a Santa Cruz como “una provincia rica, con muchos recursos que siempre dependió de Nación y se olvidó de producir, se olvidó de generar valor agregado, se olvidó de seguir practicando la cultura del trabajo y se sumergió, lamentablemente, en la pobreza”.

El mandatario provincial se refirió a la situación de YCRT, para señalar que “hoy comenzamos a sacar carbón, estamos vendiendo carbón y hay dos grupos de empresarios interesados en poner en marcha la usina y poder generar energía”.

“El Gobierno Nacional no se tiene que olvidar que es paso fronterizo y un paso estratégico. Que YCRT sostiene a tres localidades en este lugar de mi provincia, en el sur del país, y me parece que vale la pena la oportunidad y más ahora que todos están con entusiasmo de trabajar”, sentenció Vidal.