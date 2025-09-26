Vidal: “La justicia debe trabajar en beneficio del pueblo de Santa Cruz”

El gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal asistió hoy al acto de jura de los nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia, Sergio Acevedo y José Antonio González Nora. Allí aseveró que se trata de un “día histórico” en Santa Cruz.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, junto a integrantes de gabinete, concurrió hoy por la mañana a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia, y tras la jura de los nuevos vocales calificó como un hecho “histórico” la reciente aprobación de cambios normativos, vinculados a la Justicia y al empleo en la provincia. En declaraciones a la prensa, el mandatario aseguró que su gestión avanza “en saldar deudas pendientes con los trabajadores y con toda la sociedad santacruceña”.

“Claro que sí, es un día histórico. Las cosas están cambiando en Santa Cruz”, expresó Vidal al destacar que, tras la eliminación de la Ley de Lemas al inicio de su gobierno, ahora se logró derogar la Ley 70/30, y reemplazarla por la Ley 90/10. Según precisó, la nueva norma “es más trabajo para los que viven en la provincia de Santa Cruz” y constituye “un paso muy pero muy importante, en beneficio de los trabajadores y del pueblo”.

En esa línea, resaltó además la ampliación del Tribunal Superior de Justicia y los avances para reforzar el Tribunal de Cuentas, al considerar que estos cambios apuntan a “construir una justicia independiente, idónea y que deje de militar la política para dar respuestas a los reclamos de la sociedad”.

Vidal fue contundente al mencionar que “vivimos en una Santa Cruz que fue considerada como una de las provincias más corruptas del país, donde desapareció gente”, y que la falta de respuestas judiciales -calificándolas “de acompañamiento y militancia”- contribuyó a un escenario con “más del 50% de pobreza”. Sin embargo, aseguró que su gobierno está decidido a cambiar esa realidad: “Nada es fácil, pero con mucho esfuerzo y convicción seguimos avanzando y la provincia está cambiando”.

El mandatario también apuntó contra referentes judiciales y políticos de gestiones anteriores. “Basta de los Bersanelli que creen que tienen más poder que la misma ley. Basta de los Fernando Basanta que quieren conducir la provincia desde la justicia. Esto se tiene que terminar, y el pueblo me eligió para que se termine. Cueste lo que cueste, voy a seguir avanzando en este camino”, remarcó.

Finalmente, Vidal pidió a la ciudadanía “paciencia y acompañamiento” para continuar con el rumbo que definió desde el inicio de su gestión: “Nuestro compromiso es con la educación, el trabajo, la producción y ahora con una justicia independiente. No me voy a rendir ni voy a bajar los brazos. La justicia debe trabajar en beneficio del pueblo de Santa Cruz”.