Vidal: “Hoy es prioridad que los vecinos de San Julián vuelvan a tener agua”

El gobernador Claudio Vidal, se trasladó de urgencia al conocer la rotura del acueducto que une a las localidades de Comandante Luis Piedra Buena y Puerto San Julián. Habló de la imperiosa necesidad de restituir el servicio de agua a los vecinos; valoró el trabajo de los operarios de la empresa provincial; lamentó la obsolescencia del material con el que se hizo esta obra; y cargó en contra de la gestión de Alicia Kirchner. “La responsabilidad de lo que está sucediendo es de la corrupción”.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, supervisó personalmente las labores que llevan adelante, trabajadores de Servicios Públicos Sociedad del Estado, a fin de reestablecer el servicio de agua potable para los vecinos de la localidad de Puerto San Julián. Los mismos están abocados a reparar la rotura sobre el acueducto de vinculación Río Santa Cruz y Bahía de San Julián.

Ubicado a 30 kilómetros de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, el mandatario provincial, acompañado por el ministro de Gobierno, Pedro Luxen; la intendenta de Piedra Buena, Analía Farías; y el intendente de San Julián, Daniel Gardonio, se refirió al inconveniente que generó esta rotura dejando a los vecinos sanjulianenses desde hace más de dos semanas sin el suministro de agua. “Este acueducto une a las localidades de Piedra Buena y San Julián. El caño se reparó cuatro veces. En esta oportunidad se vuelve a reparar unos metros más adelante”, explicó. A la vez, señaló que “Lamentablemente esto que está sucediendo, es parte de decisiones equivocadas que se tomaron en el pasado”.

“Este es el acueducto que lleva el suministro a Puerto San Julián. La calidad de las válvulas de aire que se certificaron en la obra no está. Este es un caño que se usaba hace 20 años atrás y ahora no se utiliza más. Me comentaron trabajadores que estuvieron en la construcción de este acueducto. Además me dijeron que los caños que llegaron en ese momento estaban dañados y los tuvieron que reparar y soldar”, expuso el Gobernador.

Sobre este mismo tema, Claudio Vidal recalcó que lo está ocurriendo con dicho acueducto, “es parte de todo lo que se hizo durante muchos años de forma irresponsable, sin pensar en el bienestar común de los vecinos, y sin pensar en que la provincia tenía que salir adelante y que se tenía que desarrollar”.

“Lamentablemente, las consecuencias las pagan los vecinos. Va a costar pero vamos a salir adelante”, enfatizó.

Por otra parte, puso en valor el trabajo de los operarios de Servicios Públicos, a quienes agradeció por lo que están haciendo en el lugar. “Ellos son los que están ahí abajo, son los que están en las máquinas, los camiones y camionetas. Quiero agradecerles por el esfuerzo y la labor que realizan”, agregó. A la vez, dijo que ellos no son los responsables de esta situación, sino que los responsables con aquellos tomaron las decisiones, los que certificaban, los que pagaban y los que estaban de ambos lados del mostrador. “El exceso de corrupción que hubo en la provincia de Santa Cruz claramente tiene nombre de apellido y las consecuencias las paga el pueblo. Les pido un poquito de paciencia, tenemos la decisión inmediata de reparar este este tramo del acueducto para que los vecinos tengan agua en San Julián”, manifestó.

Prosiguiendo sobre este aspecto, Vidal indicó que además de avanzar con las reparaciones, hay un segundo paso que se dará.

“Hoy instruimos a los ingenieros de Servicios Públicos para que vayan diseñando el acueducto de nueve kilómetros. Obviamente con otro tipo de material que va a ser de público conocimiento. El material que vamos a utilizar que es el adecuado para la obra. Además tengo que decir que la plata es la misma y tenemos que fijar prioridades. Hoy es prioridad que los vecinos de San Julián vuelvan a tener agua”, resaltó.

Finalmente, el Gobernador pidió disculpas a la comunidad, expresando además que lo que está sucediendo no es responsabilidad de este Gobierno o de los trabajadores que se encuentran cumpliendo su función. “La responsabilidad de lo que está sucediendo es la corrupción. Es excesiva la corrupción que tuvimos durante todos estos años. Estas son las cosas que estamos cambiando”, concluyó.