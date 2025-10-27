Vidal habría pedido la renuncia de todo su gabinete para iniciar una revisión política y de gestión

Tras los resultados electorales del domingo, el gobernador Claudio Vidal habría solicitado la renuncia de ministros, secretarios y subsecretarios, con el objetivo de encarar una etapa de autocrítica y evaluación integral del funcionamiento del Gobierno provincial.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, habría sorprendido este lunes a su equipo de trabajo al solicitar la renuncia de todos los integrantes del Ejecutivo provincial, incluidos ministros, secretarios y subsecretarios de Estado. La medida, que habría sido comunicada durante una reunión de gabinete a primera hora de la mañana, marcaría el inicio de una etapa de revisión política y administrativa dentro del Gobierno.

Según trascendió, la decisión estaría vinculada a una lectura crítica de los resultados de las elecciones legislativas del domingo, en las que los espacios provinciales no habrían alcanzado el rendimiento esperado frente a los grandes bloques nacionales. Ante este escenario, Vidal habría considerado necesario evaluar de manera exhaustiva el desempeño de cada área del Gobierno, analizando el cumplimiento de los programas impulsados, la ejecución presupuestaria y la efectividad de las políticas públicas implementadas.

Fuentes cercanas al mandatario habrían indicado que esta medida no respondería a una ruptura interna, sino a la intención de revisar errores, ajustar estrategias y fortalecer el rumbo de su administración. En ese sentido, el proceso buscaría alinear nuevamente al equipo de gobierno con los desafíos del nuevo contexto político y social, manteniendo como eje central la responsabilidad de brindar respuestas concretas a las demandas de la comunidad santacruceña.

Con esta decisión, Vidal habría buscado enviar un mensaje claro hacia su propio espacio político: la necesidad de un gobierno más eficiente, autocrítico y cercano a la realidad cotidiana de los santacruceños.