Vidal: “Este es uno de los momentos económicos más difíciles del país pero este gobierno está presente”

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, recorrió esta tarde distintos puntos de Río Gallegos donde se desarrollan obras vinculadas a la producción y a los servicios públicos. En ese marco, visitó los trabajos que ejecuta la empresa provincial Distrigas S.A. en el barrio 22 de Septiembre, correspondientes a la tercera etapa de ampliación de la red de gas, que beneficiará a numerosas familias de la capital santacruceña.

Durante la visita, el mandatario provincial subrayó la importancia de garantizar licitaciones abiertas y transparentes, e invitó a todos los empresarios santacruceños a participar en los procesos de obra pública impulsados por el Estado. “Todos los que tengan actividad o interés en participar en licitaciones deben saber que pueden hacerlo. No somos lo mismo que los gobiernos anteriores: acá se pueden presentar absolutamente todos”, afirmó Vidal, acompañado por integrantes de su gabinete.

El gobernador explicó que la eficiencia en el avance de obras como las de Distrigas responde a una administración responsable y a la exigencia de cumplimiento de los contratos. “En cada contratación se asegura que las empresas cumplan con lo acordado, porque detrás de cada obra hay vecinos que esperan respuestas hace años”, remarcó.

En ese sentido, Vidal recordó que muchos barrios y localidades del interior provincial esperaron décadas para acceder al gas. “Hay familias que estuvieron cargando garrafas de veinte o cuarenta y cinco kilos durante diez, veinte o hasta cuarenta años. En Pico Truncado, en La Esperanza, en Lago Posadas. Nosotros estamos llevando respuestas que tendrían que haberse dado hace treinta o cuarenta años”, expresó.

El mandatario también mencionó las obras ejecutadas por Distrigas en El Chaltén, donde se amplió la planta de gas para garantizar el abastecimiento en invierno, y en Lago Posadas, donde se concretó un proyecto esperado por más de dos décadas.

“Sabemos que este es uno de los momentos económicos más difíciles del país en las últimas décadas, pero este gobierno está presente. Con buena administración, con transparencia y compromiso, las cosas se hacen. Distrigas no busca ganar dinero, busca cumplir una función social”, sostuvo Vidal.

Finalmente, el gobernador destacó el rol de la empresa provincial y el compromiso de sus trabajadores. “Hay vecinos que esperaron toda una vida por estos servicios, y hoy los estamos conectando al gas. Es una cuestión de justicia social. Como trabajador, sé lo que es vivir sin calefacción, por eso nuestra gestión prioriza este tipo de obras”, concluyó.