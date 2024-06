Vidal: “Es con esfuerzo, con trabajo y decisión. Santa Cruz nos necesita a todos”

En primer término, el mandatario provincial se refirió a la importancia de la colaboración que está recibiendo Santa Cruz en estos momentos críticos, y agradeciendo “la asistencia que nos está brindando Nación, especialmente al jefe de gabinete por la predisposición”. Explicó que aun cuando “es complicado llegar a Buenos Aires y obtener respuestas inmediatas, en esta oportunidad, se han conformado distintas reuniones con una gran participación de Nación, lo cual es un gesto que agradecemos profundamente”.

Además, el gobernador Vidal expuso detalles de la llegada de un primer cargamento de ayuda en un vuelo del Hércules desde Buenos Aires en el que también él se trasladó hasta Río Gallegos, el cual incluyó recursos económicos, alimentos y ropa de abrigo.

“Estamos en comunicación directa con los equipos de Nación, para coordinar la distribución de esta ayuda en toda la provincia”, señaló y adelantó que “hay otro viaje programado para la semana próxima y estamos en comunicación directa con los distintos equipos que puso a cargo el Gobierno Nacional para que vayan dialogando con el COE provincial (Comité de Operaciones de Emergencia)”.

Sobre el trabajo de los Comités en cada localidad, subrayó que “están haciendo un gran trabajo en una situación que revela años de mala gestión y falta de infraestructura”, y agradeció “a la gente de Servicios Públicos, a la gente de Vialidad, Desarrollo Social, se está haciendo todo lo que se puede hacer, entendiendo la situación real que nos toca atravesar”.

En cuanto a la ayuda del Ejército, el gobernador resaltó la colaboración impecable de las Fuerzas Armadas. “El Ejército Argentino, la Fuerza Aérea, la Prefectura, la Gendarmería, nuestra Policía Provincial, Defensa Civil y Bomberos están todos trabajando en equipo. Estamos solicitando helicópteros para sobrevolar las zonas más críticas y brindar asistencia a los campos más afectados”, amplió.

La actual situación en la región es crítica, con localidades como Caleta Olivia y el noroeste provincial cubierto de nieve, rutas inhabilitadas y una infraestructura vial deteriorada. “Estamos haciendo todo lo posible para mantener las rutas operativas. Es un trabajo complejo, pido disculpas a la comunidad si no podemos atender todas las necesidades de inmediato, pero estamos en un proceso de reconstrucción, pero saliendo adelante y por eso también creo que vale la pena”, expuso el Gobernador.

En otra parte del diálogo, el Gobernador hizo alusión a la importancia de la actividad ganadera, “fundamental” para la provincia y expresó su admiración por el trabajo y esfuerzo de los trabajadores rurales y productores, al tiempo que manifestó su preocupación por la situación actual de la ganadería, “diezmada por años de mala gestión y ahora afectada por condiciones climáticas adversas”. Además, informó que “el Jefe de Gabinete estaba llevando a cabo una reunión clave con representantes de la actividad ganadera y otros sectores para tomar decisiones amplias de asistencia”, explicando que “hoy tenemos los fondos enviados por nación y lamentablemente no podemos destinar estos fondos, donde los tenemos que destinar es a alimentos para las personas, víveres para las personas, alimentos balanceados, pastos para los animales de los distintos establecimientos rurales y no los podemos utilizar porque, no quisieron sesionar y declarar la emergencia climática. Este tipo de situaciones egoístas, este tipo de mezquindad política no contribuye, no aporta nada”.

En ese sentido, Vidal expresó: “Mientras yo estaba en Buenos Aires gestionando ayuda a Nación, una parte minúscula de un sector político, que es la oposición, no permitía sesionar, porque el gobernador no estaba en la provincia,” señaló, calificando este comportamiento como “un acto de inmadurez total, de mezquindad política, de egoísmo”.

Por otra parte, el gobernador también hizo un llamado a la solidaridad y al compromiso del pueblo santacruceño. “En este momento es importante ser generosos y colaborar con los que más lo necesitan. Nos encontramos en un momento difícil y necesitamos el esfuerzo de todos para salir adelante”, recalcó.

En ese contexto, Vidal reafirmó que estará “recorriendo las distintas localidades durante las próximas semanas”. “Es fundamental llevar adelante la administración del Estado y estar cerca de la comunidad. Agradezco a todos los que están dispuestos a trabajar y colaborar para poner de pie nuestra provincia”, aseguró.

“No hay otra forma. Es con esfuerzo, es con trabajo, es con decisión, a no bajar los brazos, a no bajar los brazos que Santa Cruz nos necesita a todos”, finalizó.