Vidal entregó aportes económicos y canchas de césped sintético a instituciones deportivas de Santa Cruz

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, acompañado de autoridades provinciales realizó la entrega de ayudas económicas, kit deportivos y canchas de césped sintético a diferentes instituciones de localidades de la provincia. “Con esfuerzo trabajo y dedicación vamos a sacar la provincia adelante”, expresó el mandatario provincial.

En un multitudinario acto llevado a cabo en las instalaciones del Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD), el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, realizó la entrega de actas de compromiso para la adquisición de 5 canchas de césped sintético de fútbol profesional y kit de entrenamiento, destinadas a diferentes instituciones deportivas que participan en las distintas ligas de Santa Cruz.

Estuvo acompañado por el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez; la ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Luisa Cárdenas; el secretario de Estado de Deportes, Ezequiel Artieda; y diferentes autoridades gubernamentales, referentes de instituciones deportivas junto a jóvenes y niños.

El Gobernador manifestó que “este acto es algo fuera de lo común, porque el deporte siempre fue una materia pendiente” y sostuvo que “al recorrer la provincia, uno se encuentra con voluntades de padres, jóvenes deportistas y comisiones de los clubes que se esfuerzan vendiendo numeritos los fines de semana para que sus hijos compitan en campeonatos y torneos”.

“Hay que hacer una reflexión porque hay muchos jóvenes y niños que se iniciaron en la actividad deportiva en clubes de futbol de barrios. Fueron adolescentes y personas adultas in la oportunidad de tener una cancha de césped sintético”, expresó Vidal, dando cuenta que “falló la pata política que descuidó el deporte”.

Por este motivo, el mandatario provincial dijo: “Vengo a pedir disculpas por las cosas que la política no terminó de resolver”. Y aclaró que “esta no es la solución definitiva, pero es un paso importante y vamos a seguir haciendo este tipo de anuncios con mucho esfuerzo y voluntad”.

Vidal insistió que “esto tiene que cambiar para bien, pero de apoco, con esfuerzo, trabajo, dedicación y funcionarios trabajando en equipo con la parte pública y privada, para que los santacruceños saquemos la provincia adelante”.

En este sentido, celebró el encuentro entre los clubes: “Que sirva para ser más solidarios y fortalecer vínculos de amistad”.

Y concluyó dejando un mensaje: “Sabemos lo que estamos haciendo y a donde vamos, y el resultado tiene que ser una provincia fuerte y pujante en beneficio de toda la sociedad”.