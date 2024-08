Vidal encabezó acto de entrega de ambulancias, ecógrafos y autobomba para localidades de Santa Cruz

El gobernador Claudio Vidal encabezó hoy, el acto de entrega de dos ambulancias, nueve ecógrafos y una autobomba, en las instalaciones del Departamento Escuela de Cadetes “Comisario Inspector (R) Eduardo Victoriano Taret” en Río Gallegos. Las flamantes unidades móviles sanitarias son para Los Antiguos, y Cañadón Seco, mientras que el Cuartel de Bomberos N° 24, del Barrio San Benito de la ciudad capital de Santa Cruz, recibió una autobomba. El equipamiento de imágenes de última generación, está destinado a nosocomios de distintas localidades.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, se hizo presente este mediodía en la institución policial, para llevar adelante la entrega de unidades móviles y equipamiento de última generación para las áreas de salud y seguridad.

Durante la ceremonia, el mandatario provincial, fue acompañado por el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos; y el ministro de Salud y Ambiente, Ariel Varela. Asimismo, estuvieron presentes, el gerente de Relaciones Institucionales de Pan American Energy (PAE), Horacio García; el director de la Compañía General de Combustibles (CGC), Luis Franulic; la directora de Institucionales de CGC, Victoria Arnaude; y la intendenta de la localidad de Los Antiguos, Zulma Neira.

En primera instancia, se procedió a la entrega de nueve ecógrafos, donados por la empresa CGC a la Cartera de Salud Provincial, que serán destinados a los hospitales, Regional Río Gallegos; Zonal de Caleta Olivia “Padre Pedro Tardivo”; Distrital de Puerto Deseado; Distrital de Río Turbio “Doctor José Sánchez”; Distrital de Pico Truncado “Doctor Hubertus Kuesler”; y Distrital de Puerto San Julián “Doctor Miguel Lombardich”.

Continuando con la ceremonia, las autoridades presentes, efectivizaron la entrega de dos ambulancias, una al Hospital Seccional de Los Antiguos “Doctor Reynaldo Bimbi; y la otra al Centro de Salud “Doctor Guillermo Kuester” de Cañadón Seco.

Posteriormente, se hizo entrega de la documentación que corresponde a una autobomba Renault 4×4, diesel con caja automática Allison, la cual tiene una capacidad de 4.000 litros de agua y 200 litros de espuma más polvo. Esta unidad de última generación fue recibida por el superintendente de Bomberos, Comisario General, Claudio Castro, y tiene como destino el Cuartel de Bomberos N° 24, ubicado en el Barrio San Benito de Río Gallegos.

En ese contexto, el gobernador Claudio Vidal procedió a firma del decreto que autoriza el llamado a licitación pública tendiente a la adquisición de 40 vehículos 4×4, con equipamiento y ploteo institucional, destinado a las diferentes áreas del Ministerio de Seguridad, Fuerzas policiales y de Seguridad de la provincia de Santa Cruz en marco del Decreto 1462/16. Esta inversión se llevará adelante con el Fondo Fiduciario UNIRSE.

“Como todos los días es un día de mucho trabajo y todos estamos muy comprometidos a seguir trabajando para poder sacar esta provincia adelante. Cuando ocurren este tipo de cosas y el Estado puede estar presente y respondiendo a las necesidades de las distintas instituciones, es bueno recalcar como en este caso que tengamos también el respaldo de dos operadoras muy importantes que realizan actividades de extracción en Santa Cruz”, comenzó señalando el primer mandatario provincial en su discurso. En ese sentido, sostuvo: “Hace muchos años, sin criticar y sin ánimos de ofender, es bueno remarcar que en este nuevo tiempo se están haciendo presentes al momento en el que el Estado los convoca para prestar algún tipo de colaboración con el resto de la sociedad, asumiendo el compromiso social empresarial. El Estado no solamente golpea la puerta cuando necesita ayuda, sino también que se hace responsable, y acude a las necesidades que hay en las distintas localidades”.

En otro tramo de su alocución, Claudio Vidal, se refirió al decreto que firmó hoy. Al respecto, precisó que el mismo seguramente será cuestionado, pero también remarcó que en la provincia hay necesidades de todo tipo, que vienen de años y que nunca fueron escuchadas ni resueltas. “Nosotros entendemos que la seguridad es un reclamo genuino de todos nuestros vecinos y que tenemos que estar. Yo soy un gobernador que recorre la provincia, que la camina y que habla con el vecino, que golpea la puerta de las instituciones, que mantiene diálogo con los distintos sectores y la verdad que cuando uno recorre el interior provincial lejos de la capital, en algunos casos nos toca observar una realidad que es mucho más compleja, en donde hay un montón de necesidades”, aseguró.

“Me parece que es importante seguir gestionando de esta manera. Son 40 vehículos 0 kilómetros, 4×4, los que se van a comprar. Sé que van a criticar los que no conocen la provincia, yo como la conozco y sé lo difícil que es llegar a muchas localidades del interior, sé que son sumamente necesarios”, manifestó.

“Uno recorre las comisarías, los distintos cuarteles de bomberos y ve que los vehículos son antiguos, de una tecnología en la que ya muchas veces no se fabrican los repuestos. Ahora, llegó el momento de darles a los trabajadores de la seguridad, como a los demás trabajadores, las herramientas que realmente necesitan para poder estar presentes cuando el vecino necesita que la policía esté presente”, prosiguió.

Otro aspecto en el que focalizó, especial atención Vidal, fue acerca de la decisión de que fuerza policial, nuestros agentes de policía, no preste más servicios en la actividad minera o petrolera. Al respecto, dijo: “Fue porque me parece a mí que hay prioridades. Podemos tener ese servicio de seguridad, de resguardo por las estructuras públicas, alrededor de las escuelas, en nuestros hospitales y además después no tenemos la necesidad de estar golpeándole la puerta a las empresas mineras para que paguen el servicio adicional”. “Creo que vale la pena la aclaración, porque muchos utilizan los medios para confundir y para perjudicar la imagen de un gobierno que lo único que está haciendo es trabajar en beneficio de la comunidad. Sé que muchas veces es difícil, que hay mucha ansiedad, que la gente demanda respuestas inmediatas, porque durante muchos años es muy poco lo que se hizo a favor del pueblo”, agregó.

“Las cosas comenzaron a cambiar y comenzamos a transitar un camino que es de cambio profundo. Como todo tipo de cambio profundo, siempre hay resistencia. les quiero pedir que no solamente nos den tiempo, que se sumen a trabajar, sino que acompañen este proyecto que habla de una Santa Cruz mejor”, resaltó.

Más adelante, hizo hincapié en otra línea de acción del gobierno que también fue cuestionada, y se trata de la Empresa Estatal de Alimentos. “Durante muchos años vimos como la ganadería en nuestra provincia, que fue la primera actividad productiva de Santa Cruz, se vino abajo, cada vez con menos producción. De 10 millones de cabezas bovinas, en los últimos registros, contábamos con 2 millones. Con la grave emergencia climática que sufrimos durante los últimos 60 días, seguro que la producción se vio perjudicada. Pero trabajar desde esa empresa estatal, con la posibilidad de asociarse al privado, significa tener la oportunidad de dar ese primer paso la producción de agro”, explicó. Además, añadió que llegó el momento de “despegarnos de esa idea ilógica, que es que el Estado tiene que ser responsable de todo”.

Otro punto que abordó en el discurso Vidal, fue el tema salarial. Sobre ese aspecto, señaló que “90.000 personas dependen de un salario del Estado, y esto tiene que ver con trabajadores activos, pasivos, empleados municipales, contratistas, cooperativistas, y miles de personas que trabajan con monotributos en los municipios. “Llegamos a esta situación porque jamás en esta provincia se trabajó para fortalecer la producción. Nos agarramos de los recursos económicos que nos deja la actividad petrolera, pero hoy la actividad petrolera produce menos, por lo tanto, se generan menos ingresos económicos a la provincia. Siempre estamos hablando de petróleo y de oro y plata, y que nosotros en esta provincia generamos el 47, 48% de la exportación nacional. Son dos recursos no renovables. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando no nos quede más producción, más recursos para extraer? Esta es la oportunidad de apostar a la producción, al desarrollo, al empleo genuino”, consideró.

“El resultado de depender siempre del Estado es lo que nos llevó a vivir en esta situación. Tengamos una mirada más amplia, hay un Gobierno que quiere hacer las cosas bien, que está totalmente predispuesto a dejar todo por sacar esta provincia adelante. ¿Es difícil? Sí, claro que sí”, reflexionó.

Antes de finalizar, Vidal recalcó que “son muchos años de la misma política, del mismo modelo. Este es un camino totalmente distinto que va a costar. Pero lo podemos lograr, cada uno de ustedes tiene responsabilidades que cumplir”, cerró.