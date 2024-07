Vidal en Lago Posadas: “La situación de la provincia es crítica”

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, junto a su equipo de trabajo se encuentra en Lago Posadas; lugar en el cual mantuvo un extenso dialogo con la prensa, haciendo especial énfasis en la situación climática que impacta en la provincia, los daños en el sector ganadero y las acciones que se realizan desde el Ejecutivo para fortalecer el mismo; la ruta que une dicha localidad con Bajo Caracoles; y cuestionó a la justicia.

A lo largo de esta semana, el gobernador Claudio Vidal recorrerá distintas localidades de las zonas norte y noroeste de Santa Cruz a los efectos de supervisar la labor de distribución de insumos, forraje para el ganado y abrigo, en los sectores más afectados por el temporal que impacta en la provincia. En ese marco, llegó a Lago Posadas, donde desarrolla una importante agenda de trabajo que incluye reuniones con productores y otras acciones tendientes a fortalecer el bienestar de los vecinos.

Como parte, de la misma, el mandatario provincial dialogó con la prensa local y habló de la situación de la Comisión de Fomento y de las gestiones que se llevan adelante en temas de interés para dicha comunidad y para Santa Cruz en general.

En este sentido, en primer lugar, valoró el buen recibimiento: “Es grato llegar a la localidad y que te reciban con mucho respeto, con aprecio. Podemos entablar un diálogo y darnos cuenta de lo que sucede en cada una de las localidades. Estoy contento de poder estar acá nuevamente”.

A continuación, recordó que la última vez que estuvo en Lago Posadas, expresó su deseo de volver: “Y acá estoy con parte del equipo recorriendo los distintos entes provinciales como Distrigas, Vialidad, Servicios Públicos, la Comisaría, el Centro Sanitario. La idea es poder entablar relación directa con los vecinos y también felicitar al Profe, como le dicen en la localidad y como le decimos todos, porque en Gobierno también lo llamamos así al comisionado de Fomento, Rubén Guzmán”.

Sobre la situación climática, el Gobernador mencionó: “Hubo días en que tuvimos el 70 o 75% de la provincia cubierta por nieve, con las temperaturas más bajas de los últimos 60 años. Un ejemplo claro que está sucediendo con esta ola polar que afecta, prácticamente, a toda nuestra provincia, con el congelamiento del río Santa Cruz. Vemos la costa del mar en algunas localidades congelada también. Así que la situación es difícil, golpea de lleno y perjudica nuestra actividad primordial, nuestra primera actividad productiva que es la ganadería”.

Productores afectados

Asimismo, declaró tener conocimiento de “que nuestros productores no la están pasando bien, y que el Gobierno tiene que estar presente; estamos generando distintos tipo de programas de ayuda en alimento balanceado para los productores, pero también asistiendo a los pobladores rurales, asistiendo a los vecinos de las distintas localidades afectadas; estamos distribuyendo alimentos, leña, en muchas de las localidades que realmente lo necesitan; se está haciendo lo que se puede hacer en esta difícil situación”.

“Observo con preocupación y hago el reclamo también: creo que a nivel nacional no se toma dimensión de lo que realmente ocurre en la provincia. La pérdida en la ganadería va a generar un fuerte impacto económico a la provincia, es un sector que también genera mucho empleo, así que tenemos que tomar cartas en el asunto. Ya estamos gestionando a través del Banco Santa Cruz alguna línea de crédito blanda que nos permita poder dar algún tipo de ayuda al sector ganadero. Aclaro esto: al pequeño, mediano y gran productor. Muchas veces ha quedado el pequeño productor y desde el Gobierno hemos tomado la decisión de que son todos parte de lo que está pasando, entonces el Gobierno tiene que ser parte de la solución y llegar a todos los sectores. Y en esto claramente el pequeño productor, que es al que más le cuesta, que muchas veces tiene más complicaciones para continuar con esta actividad que es importante para esta provincia, es la primera actividad productiva, es parte de nuestra historia, de nuestra cultura. Así que tenemos que estar, y tenemos que ser responsables”.

Luego destacó su agradecimiento: “A los trabajadores de Vialidad Provincial que están haciendo un gran esfuerzo, teniendo en cuenta las condiciones climáticas. Además, teniendo en cuenta que Vialidad es una de las empresas del Estado que hoy está detonada, producto de la mala gestión de muchos años, de la corrupción, de todo lo que se hizo mal y hoy los trabajadores lamentablemente pagan las consecuencias de no tener infraestructura y demás”.

“Me tomo el atrevimiento de pedirle a la comunidad un poco de paciencia, tenemos un comisionado de Fomento que tiene ganas tiene ganas de sacar , una persona honesta, transparente, que tiene ganas de sacar su localidad adelante, que tiene ganas de hacer cosas por los demás, lo tenemos que ayudar porque esto tiene que ser entre todos”, señaló.

En ese contexto, dijo “la situación de la provincia es crítica”, pero que cree que firmemente que, con trabajo, esfuerzo, honestidad se puede salir adelante, y que esto no va a ser muy lejos en el tiempo. “Esto tiene que ser cerca, no podemos perder otra gestión más y que las cosas no se hagan, las soluciones tienen que llegar”, recalcó.

Ruta entre Lago Posadas y Bajo Caracoles

Sobre este tema, el Gobernador manifestó que “hay certificaciones que se pagaron y cuando vas a observar la obra, esta no avanzó, como avanzó la certificación y la ejecución del pago de esa certificación. Pero que investigue la justicia, este un ejemplo más de corrupción de los tantos, de los cientos que tuvimos a lo largo de estos años. Mi compromiso es gestionar para que esta ruta continúe, lo tenemos que hacer, Lago Posadas no puede seguir postergada, y la conectividad de la Provincia es un tema que tenemos que resolver”, explicó.

“Hay otras localidades que tienen tramos de ruta que no han sido asfaltados, pero son cuestiones que este Gobierno las va a resolver más allá de lo que pasó. Esto no puede quedar impune, se tiene que investigar, la justicia tiene que actuar, más allá de la mirada que tiene la justicia porque denuncias hay muchas, y la justicia la verdad es que no avanza. Soy muy crítico y de parte de la justicia provincial, observo con preocupación una justicia militante, muy ligada a la oposición, por eso tantos hechos de corrupción a lo largo de estos años, y la justicia mirando a un costado, y me hago cargo de lo que digo, no titubeo en esto, pero poco a poco las cosas van a cambiar”, opinó.