Vidal en el Camping Provincial: “El trabajo conjunto facilita la idea de poder concretar proyectos”

Lo manifestó el gobernador Claudio Vidal, durante el recorrido donde se concreta la obra del Camping Provincial, en Río Gallegos. La misma presenta un importante avance por lo que se prevé que los trabajos finalizarán el mes próximo.

El gobernador Claudio Vidal junto a su equipo de trabajo, visitó la obra del nuevo camping en Río Gallegos. Este espacio que fue especialmente diseñado para el disfrute familiar, promoverá el turismo local y ofrecerá un entorno seguro y accesible en el borde costero de la ciudad.

Actualmente el proyecto se encuentra con un importante avance y por estos días se realiza el hormigonado de los cordones cunetas y las bicisendas; el sector de servicios; baños; y se están armando las parrillas, entre otras labores.

Para la concreción de esta obra, trabajan de manera conjunta el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda; la Administración General de Vialidad Provincial; el Consejo Agrario Provincial, entre otros.

En ese contexto, el mandatario provincial resaltó la belleza del lugar y la importancia que revestirá para la comunidad tener la posibilidad de contar un predio de estas características.

A través del Banco Santa Cruz estamos realizando la compra de una pileta flotante, que permitirá realizar este lugar no solamente va a tener distintos fogones sino que también distintos servicios. Se va a convocar a los artesanos, productores de alimentos, y se organizaran distintas actividades desde el Gobierno Provincial. Pero lo importante de todo esto, es comenzar a valorar la belleza natural que también tenemos en Río Gallegos.

Más adelante, destacó los atractivos naturales de la provincia y recalcó también la necesidad de resolver cuestiones como la conectividad y la falta de servicios. “Es paso a paso, es con tiempo y con trabajo en equipo ¿Por qué están hoy distintos funcionarios de distintos organismos acompañándonos? Porque esto también demuestra que los organismos cuando trabajan en conjunto las cosas se hacen mucho más fáciles”, consideró. Asimismo, enfatizó “el trabajo conjunto facilita la idea de poder concretar proyectos”.

“Tenemos varios proyectos, tenemos que terminar de cerrar un acuerdo con la Fuerza aérea. Nosotros no hacemos circo sino trabajar para la sociedad”, finalizó.