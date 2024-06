Vidal: “El crédito de Alicia nos costó 20 escuelas y 15 hospitales”

El gobernador Claudio Vidal, desde Buenos Aires se refirió a la cancelación anticipada del crédito pedido por el gobierno anterior, y dijo que “no es para celebrar ni es motivo de festejo, este crédito fue una imprudencia que condicionó el funcionamiento de la provincia de Santa Cruz y la calidad de vida de nuestro pueblo”.

El gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, viajó a la ciudad capital con el objetivo de cancelar la deuda contraída por el gobierno de Alicia Kirchner, cuyos intereses elevaron el monto final de 10 mil millones de pesos originales a casi 40 mil millones.

Para evitar ese costo, el gobierno anticipó el pago y produjo un ahorro cercano del orden de los 10 mil millones de pesos. Es decir que, en total, la gestión anterior solicitó 10 mil millones, por los cuales Vidal pagó casi 30 mil y se ahorró los 10 mil restantes.

En este punto, el mandatario santacruceño hizo referencia a su visita a la Ciudad de Buenos Aires, donde habló de la deuda cancelada y el reciente amparo que falló a favor del pueblo santacruceño respecto a la suba de tarifas.

En primera instancia, Vidal bromeó sobre la fecha de su cumpleaños, este 4 de junio, al señalar que “nunca esperé para el día de mi cumpleaños tener la oportunidad de honrar una deuda enorme que heredamos de la gestión anterior”.

Seguidamente, dijo que “no es para celebrar, ni es motivo de festejo, pero la verdad es que para los santacruceños este acto tiene que ser muy, pero muy importante para el modelo de provincia que soñamos”. Recordó que es un proyecto que sería “imposible de concretar si nosotros tuviéramos esa deuda”.

En consecuencia, como eje de gestión, señaló que el Gobierno prevé reactivar la obra pública con fondos propios de la provincia. Esto se suma a los encuentros paritarios con los distintos sectores gremiales de la Administración Pública que apuntan, de a poco, a ir “mejorando el salario de los trabajadores del Estado” y “cumplir la responsabilidad que tiene el Estado con la sociedad”.

Para Vidal, “es dar un paso muy importante haber cancelado la deuda, quizás a muchos esto no les agrada o les incomoda, pero es la realidad, recibimos una provincia con deuda, lo que estamos haciendo es pagar lo que tenemos que pagar, cancelando lo que tenemos que cancelar para poder poner la provincia de pie”.

Luego, recordó que “esto no es la totalidad de la deuda que mantiene el Estado provincial, tenemos otras deudas con energía y gas, pero lo vamos a ir resolviendo de a poco, me comprometí con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Economía en particular, que antes del 15 de diciembre queremos sanear completamente las deudas que mantiene la provincia de Santa Cruz con el Estado Nacional o con entes nacionales”, aseguró el mandatario.

A partir de allí, restará reestructurar y reacomodar los entes provinciales; “que todos sabemos muy bien que generan déficit fiscal porque tienen problemas en la operación y continuamente se solicita el respaldo económico del Tesoro Provincial”.

Vidal consideró, en tanto, que esta reorganización “acomodará de a poco la provincia para poder ponerla de pie, ponerla en marcha y que realmente sea la provincia que todos los santacruceños aprecien”. Seguidamente, dijo que “nosotros soñamos con una provincia distinta, un desarrollo constante, para esto se necesitan recursos, ahora no podemos proyectar nada si arrastramos deudas, así que la primera decisión apenas asumimos fue reordenar el Estado”, dijo al cierre.

En otro tramo, el mandatario santacruceño habló sobre la medida cautelar que solicitó el Gobierno de Santa Cruz, tanto para la zona norte como la zona sur, en referencia al aumento de tarifas del Gobierno Nacional y el fallo a favor que evitará la suba exponencial a los usuarios santacruceños.

“La verdad que es algo que buscamos desde el Estado provincial, a través de la Fiscalía de Estado, creo que es lo que corresponde, no podemos pagar la factura de gas como se intenta desde Nación que se pague”, dijo Vidal.

Contó que, durante la reunión con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, transmitió esta inquietud al Ejecutivo Nacional: “Creo que la Justicia actuó de forma correcta al beneficio del pueblo, así que es un gesto para valorar y tenerlo en cuenta también. Es increíble porque en Santa Cruz producimos gas y terminar pagando una fortuna me parece un despropósito y un acto inhumano”, aseguró.

Recordó que la Patagonia tiene temperaturas que alcanzan, en muchas oportunidades, hasta los 25 grados bajo cero. “Que no quede la menor duda, a ningún santacruceño, que cuando se den este tipo de situaciones y tengamos que recurrir a la justicia, lo vamos a hacer”, enfatizó.

Después, el gobernador hizo referencia la ley Bases y la labor de los legisladores de Santa Cruz: “Obviamente hay un trabajo importante de nuestros diputados, como también de nuestros senadores, la discusión no es fácil, pero también hay que reconocer algo, que si realmente existe la convicción necesaria de todo un equipo de trabajo para sacar a la provincia adelante, es muy poco lo que vamos a necesitar de Nación”.

“Acá hay un hecho muy preciso”, aseguró el mandatario tras el pago de la deuda, “es un claro ejemplo de que más allá de las políticas nacionales, que en muchos de los casos no son de nuestro agrado, por cómo nos perjudican económica y financieramente en las estructuras, cuando hay una intención y buena gestión los resultados están a la vista”.

En cinco meses de gestión, reiteró Vidal para finalizar, “dimos pasos muy positivos en beneficio de nuestra sociedad”.