Vidal destacó la obra de red de agua potable en el barrio 22 de Septiembre de Río Gallegos

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) continúa trabajando para garantizar el acceso equitativo a servicios esenciales, en los distintos barrios de la provincia. Se destaca el avance de la obra de ampliación de la red de agua potable en el barrio 22 de Septiembre, de Río Gallegos.

El gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, resaltó el trabajo realizado por SPSE, poniendo en valor el compromiso y la dedicación del personal involucrado.

"Esta obra avanza gracias al esfuerzo conjunto de SPSE y de todos los trabajadores que, con responsabilidad, cuidan los costos, la calidad y los tiempos de ejecución. Agradezco también el acompañamiento permanente de los vecinos”, expresó el mandatario provincial.

La intervención comprende la ampliación de la red en el sector norte del barrio, incluyendo la Calle 58 (entre Calles 29 y 37) y las Calles 33, 35 y 37 (entre Calles 58 y 60). Esta obra beneficiará de forma directa a más de 50 familias, que podrán acceder a un servicio más seguro, estable y de calidad.

Estas acciones forman parte de un plan integral de obras que lleva adelante el Gobierno de Santa Cruz, reafirmando su compromiso con el desarrollo de los barrios y el mejoramiento de la infraestructura básica en toda la provincia.