Vidal desde Lago Posadas: “La independencia que necesitamos es fortalecer la economía a través de la producción”

En el marco de la conmemoración del 209° Aniversario del Día de la Independencia Argentina, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó el acto central en la localidad de Lago Posadas. Luego del mismo, el mandatario provincial resaltó la importancia del “federalismo” como pilar de su gestión, y subrayó la necesidad de trabajar en conjunto para el progreso de la provincia.

“Entendimos que todos somos parte de esta provincia y que tenemos que salir entre todos adelante”, afirmó el mandatario, destacando la cercanía con los vecinos. Además, lamentó el “olvido” en el que, según sus palabras, muchas localidades del interior han permanecido durante años. “Nosotros tratamos de recomponer esa relación con el vecino, con las distintas localidades”, enfatizó.

Producción como eje de la independencia económica

Uno de los puntos centrales del discurso de Claudio Vidal giró en torno a la producción y el desarrollo económico de Santa Cruz. Recordó los años en que Lago Posadas era un referente en la producción de forrajes, abasteciendo incluso a otras localidades de la provincia. “En esta localidad años atrás se producía, incluso para abastecer de fardos de pasto a ganaderos de otras localidades. Y la verdad es que hoy se perdió prácticamente”, lamentó.

Vidal se mostró perplejo ante esta realidad, considerando los avances tecnológicos y genéticos actuales. “Es extraño porque tenemos mejor genética, tenemos tecnología, mejor tecnología. Antes se llevaba adelante la producción a tracción a sangre, con más esfuerzo y se podía hacer, ¿cómo no se va a poder hacer ahora?”, cuestionó retóricamente.

En este sentido, el gobernador fue directo: “Hablamos de independencia. Lo que nos va a terminar de dar la independencia que necesitamos es fortalecer la economía a través de la producción”. Y añadió: “Si todos, absolutamente todos, logramos comprender que hay que producir para poder salir adelante, va a ser mucho más fácil. Mientras tanto, va a costar muchísimo”.

El mandatario provincial subrayó el potencial de Santa Cruz para el eje productivo: “Tenemos una geografía indicada para producir en distintas áreas. Tenemos los recursos, tenemos tierra. Bueno, hay que aprovechar y abrazar la posibilidad de producir, entendiendo que hay que trabajar, que hay que elaborar, como se dice, con esfuerzo, con dedicación. Sin esfuerzo, no hay mérito”.

Santa Cruz ante el escenario nacional: “No hay que perder tiempo”

Consultado sobre cómo se traduce el concepto de independencia económica provincial en el contexto de las políticas nacionales, Claudio Vidal mantuvo una postura pragmática. “Yo comenté qué es lo que sucedió cuando políticas nacionales dicen ‘esto no va más’. Y no estoy cuestionando, todo lo contrario, tomo como ejemplo una decisión política que genera una situación incómoda en las provincias”, explicó.

Si bien reconoció que el tiempo dirá si las medidas nacionales son acertadas, el Gobernador fue claro sobre la postura de su gobierno: “La decisión política de este gobierno es poner en marcha nuestra producción, nuestros recursos. Recuperar la idea de nuestros primeros pobladores y fortalecer la idea del trabajo y la producción con esfuerzo. Es la única manera”.

Asimismo, admitió que las decisiones del gobierno nacional han generado una situación económica compleja para las provincias, con la pérdida de ingresos. No obstante, instó a la acción en lugar de la queja. “¿Qué hacemos?, podemos renegar, podemos enojarnos, claro que sí. Pero, ¿qué vamos a ganar? No, no hay que perder tiempo”, sentenció.

El gobernador de Santa Cruz se comprometió a que, antes de finalizar el año, ya estén en marcha proyectos de producción y desarrollo en la provincia. “Comprometí al Consejo Agrario Provincial (CAP), al Ministerio de la Producción de la provincia, y también a la comuna. Antes de diciembre nosotros ya tenemos que tener en marcha este proyecto que genera la posibilidad de empleo, de producción, de desarrollo, de movimiento económico, que es tan importante”, concluyó, dejando un mensaje de esperanza y trabajo para el futuro de Santa Cruz.