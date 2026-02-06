Vidal continuó hoy su recorrida en Los Antiguos con agenda productiva y de servicios

El gobernador Claudio Vidal continúa con su agenda de trabajo en la localidad de Los Antiguos, desarrollando una recorrida con eje en la producción, el agregado de valor y el fortalecimiento de los servicios.

En ese contexto, recorrió la obra de interconexión eléctrica El Pluma–Perito Moreno–Los Antiguos, un proyecto estratégico para el noroeste santacruceño que permitirá integrar de manera definitiva a ambas localidades al Sistema Interconectado Nacional, mejorar la calidad del suministro eléctrico y reducir la dependencia de generación a combustible. Los trabajos presentan un avance significativo y se prevé su finalización para el mes de octubre.

Dentro del recorrido, visitó una planta de agua mineral, donde conoció las instalaciones y se interiorizó sobre el proyecto productivo.

La agenda continuó con encuentros con productores locales, con quienes analizó alternativas para fortalecer la producción y el trabajo en la región, reafirmando el acompañamiento del Estado provincial a quienes apuestan al desarrollo local.

Durante la recorrida, el gobernador destacó la inversión de $375.000.000 destinada a la reconversión y puesta en marcha de la dulcera municipal, señalando la necesidad de modernizar su equipamiento para recuperar la capacidad productiva y generar valor agregado. Asimismo, garantizó la colocación de los productos elaborados a través del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, asegurando un destino sostenido para la producción.

Además, realizó la entrega de computadoras como parte de las acciones de acompañamiento del Gobierno Provincial al desarrollo comunitario.

Finalmente, mantuvo encuentros con vecinos de la localidad, con quienes dialogó sobre la realidad de Los Antiguos, sus necesidades y expectativas, en un marco de cercanía y contacto directo con la comunidad.