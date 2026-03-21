Vidal confirmó avances en Palermo Aike y destacó acuerdo por el pasivo ambiental de la zona norte

El gobernador confirmó que está próxima la perforación del primer pozo no convencional, de los tres que realizará YPF en Palermo Aike. También adelantó que se trabaja en una normativa para incentivar la producción.

El gobernador Claudio Vidal confirmó avances clave en el desarrollo hidrocarburífero no convencional de Santa Cruz, con foco en Palermo Aike. También se refirió a los acuerdos con YPF por el pasivo ambiental y un nuevo esquema de regalías para incentivar la producción.

Respecto del primer punto, Vidal detalló que ya se completó la primera locación (de tres comprometidas por parte de YPF) en Palermo Aike y que la segunda está en marcha. “Faltan tres capas de la segunda locación y ya se terminó la primera”, explicó.

Además, confirmó que la petrolera nacional iniciará la perforación del primer pozo exploratorio: “Es una inversión que puede rondar entre 75 y 80 millones de dólares”.

Cabe recordar que, en 2025, el Gobierno de Santa Cruz y la operadora firmaron el compromiso de inversión para la perforación de 3 pozos exploratorios no convencional en la roca madre Palermo Aike, ubicados en los yacimientos en los permisos La Azucena y El Campamento Este, con una inversión total de USD 200 millones.

Para avanzar en las locaciones, se demandó movimiento de suelos, accesos y contratación de personal local.

Saneamiento ambiental y abandono de pozos

En paralelo, el gobierno provincial, esta semana, firmó el convenio con YPF para el saneamiento de los pasivos ambientales, comprometidos por la petrolera y que se determinaron luego del relevamiento que realizaron expertos de la UBA.

“Firmamos un acuerdo que nos permite levantar seis equipos de abandono en los próximos días”, anunció.

Estos equipos trabajarán en yacimientos convencionales de la zona norte y se complementarán con nuevas cuadrillas de saneamiento.



Negociación con operadoras, regalías y estímulos a la inversión

Claudio Vidal también adelantó que se negocia la incorporación de más equipos para reactivar la actividad. En un tiempo que, por los conflictos internacionales, se ha disparado el precio del barril.

“Estamos a punto de acordar la suba de cinco o seis equipos más, incluso un equipo perforador”, señaló.

En ese punto señaló que se trabaja en un nuevo esquema de regalías hidrocarburíferas para pozos de baja producción. “Estamos hablando de pozos de 0,30 a 0,50 metros cúbicos por día. La idea es incentivar la inversión”, indicó.

Consultado sobre una eventual reducción de regalías para eso, respondió: “Es una discusión de ida y vuelta. Las empresas exigen garantías y condiciones, pero estamos preparados para dar esa discusión”.

El objetivo del nuevo esquema apunta a la producción incremental, buscando favorecer inversiones que tiendan a ese objetivo

“Es el momento de levantar la producción convencional. Son yacimientos maduros y les quedan pocos años de vida”, concluyó el gobernador Claudio Vidal.