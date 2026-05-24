Vidal anunció viviendas para madres solteras en Puerto Santa Cruz: “Vamos a terminar lo que dejaron a medio hacer”

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, anunció la firma de un convenio para finalizar 20 viviendas en Puerto Santa Cruz, que estarán destinadas prioritariamente a madres solteras de la localidad.

La iniciativa forma parte del plan de recuperación de obras públicas paralizadas que impulsa el Gobierno Provincial para dar respuesta a la demanda habitacional en distintos puntos del territorio santacruceño.

“Vamos a terminar lo que dejaron a medio hacer, y esta vez las viviendas serán para madres solteras de Puerto Santa Cruz”, expresó el mandatario provincial en redes sociales, al dar a conocer el acuerdo alcanzado junto al intendente Juan Manuel Bórquez. Ambos estuvieron acompañados por la ministra de Gobierno Belén Elmiger, y el representante de UOCRA Zona Sur, Raúl Crespo.

Recuperar obras paralizadas y transformarlas en soluciones habitacionales

Desde el Ejecutivo Provincial remarcaron que la decisión de concluir estas viviendas busca transformar proyectos abandonados en soluciones concretas. En ese sentido, Vidal puso el foco en el acompañamiento a las madres solteras. “Sabemos el enorme esfuerzo que hacen todos los días para sostener y sacar adelante a sus hijos” afirmó.

Con esa mirada ratificó la decisión de “recuperar obras que quedaron inconclusas y transformarlas en oportunidades reales para familias que necesitan acceder a un hogar digno y a un futuro mejor”.

Vivienda, trabajo y desarrollo: los ejes de la gestión provincial

La iniciativa se enmarca en la agenda de gestión que impulsa el Gobierno de Santa Cruz bajo los lineamientos de “producción, educación y trabajo”, ejes que el gobernador viene destacando en sus distintas intervenciones públicas.

La obra permitirá, además, reactivar el movimiento laboral vinculado a la construcción, y consolidar políticas públicas orientadas a resolver problemáticas estructurales en materia habitacional.

A través de estas acciones, la Provincia busca fortalecer el acceso a derechos esenciales y avanzar en la recuperación de infraestructura que permanece inconclusa, en toda Santa Cruz.