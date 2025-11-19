Vidal anunció el inicio de una nueva etapa productiva tras la firma de cesión de áreas hidrocarburíferas

El gobernador Claudio Vidal confirmó que quedó formalizado el traspaso definitivo de las áreas petroleras en Santa Cruz. Aseguró que las operadoras cuentan con continuidad garantizada y compromisos de inversión por más de 1.250 millones de dólares, marcando así el inicio de una etapa “de crecimiento y producción”.

El gobernador Claudio Vidal anunció, a través de sus redes sociales, la firma definitiva de la cesión de las áreas hidrocarburíferas de Santa Cruz, un paso que —según destacó— da comienzo a una nueva etapa basada en la responsabilidad, el desarrollo y la previsibilidad para el sector energético.

Vidal señaló que el proceso “no fue sencillo”, debido a decisiones complejas tomadas a nivel nacional y a la incertidumbre que atravesaron los trabajadores del sector. Sin embargo, celebró que “lo peor quedó atrás” y confirmó que las empresas operadoras ya cuentan con continuidad asegurada, además de compromisos firmes de inversión que superan los 1.250 millones de dólares.

El mandatario fue contundente al remarcar que Santa Cruz no volverá a prácticas que “dañaron a la provincia” y exigió a las compañías que desembarcan “seriedad, inversión, producción y respeto por la tierra santacruceña”. En este sentido, informó que, junto a la Universidad de Buenos Aires, se acordó la auditoría y validación de los pasivos ambientales, lo que permitirá aplicar controles técnicos de alto nivel.

Asimismo, adelantó que el Gobierno provincial continuará trabajando para brindar mayor previsibilidad al sector, mediante un nuevo esquema de regalías y una ley de promoción para inversiones de largo plazo destinadas a distintos sectores productivos.

“Se termina una etapa muy difícil; llegó el momento de salir adelante, apuntando al desarrollo productivo y al trabajo en equipo”, concluyó Vidal.