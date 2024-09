Vidal: “Acá hay un gobierno que defiende el presente y el futuro de los santacruceños”

Así lo expresó el gobernador Claudio Vidal, este miércoles en dialogo con Canal 9 tras el acto multitudinario que tuvo lugar en la localidad de Caleta Olivia, convocado por los trabajadores unidos de Santa Cruz. En el mismo se solicitó a YPF una salida ordenada y clara de los yacimientos. “Esto no se tiene que tomar como un acto en contra, pero no voy a comprometer el futuro de mi provincia”, afirmó.

El Gorosito, monumento ubicado en la localidad de Caleta Olivia fue el lugar de concentración elegido para llevar a cabo este miércoles el acto organizado trabajadores y sindicatos de la provincia de Santa Cruz. Allí, con la presencia del gobernador Claudio Vidal; ministros del gabinete provincial e intendentes de zona norte, se solicitó ante los presentes una salida ordenada y clara de los yacimientos a YPF.

Al respecto, el mandatario provincial en dialogo con Canal 9 indicó: “Esta es una asamblea histórica la verdad, incluso con la presencia de gremios incluso no ligados a la actividad petrolera hace algo fuerte, impactante y también deja un mensaje a la sociedad argentina en un momento muy delicado”.

“Esto no se tiene que tomar como un acto en contra de YPF, lo que si estamos en desacuerdo con el tipo de actitud que ha tenido la empresa en los yacimientos convencionales de todo el país. Cuando hacemos la comparativa de producción en los últimos años y vemos que perdimos casi el 50% de la producción, conviene que se vaya y genere un nuevo esquema de explotación del hidrocarburo con reglas claras”, explicó.

Asimismo, el gobernador continuó diciendo que “lo que sucede hoy es consecuencia de que en el momento en donde se licitaron las áreas, no se dejaron establecidas pautas de mayor inversión cuando empieza a declinar el recurso, es lo que sucedió, fue que le entregan las concesiones en el año 2008. Cada vez, las inversiones son menos hasta el 2027 porque hay poca inversión desde ese año en adelante hasta el 2042 y esto lo tiene que saber la sociedad de Santa Cruz de que no hay inversiones”.

“No me preocupa hoy que se vaya YPF porque el año que viene generando la provincia desde el 2009 es clarísimo. Qué va a pasar con los pasivos en cuanto a si se lo van a ceder a las nuevas empresas o a la nueva empresa porque en su momento se lo quisieron ceder a la provincia y en esto me hago cargo firmando una cláusula de indemnización a la cual no estoy de acuerdo porque no voy a lavar culpas ajenas ni comprometer el futuro de mi provincia”, manifestó.

A su vez, Vidal sostuvo: “YPF pretende retirarse, pero seguir viviendo de la renta relacionada a la poca producción que hay en los yacimientos de la provincia, porque una de las condiciones que les pone a los distintos privados que se encuentran discutiendo áreas es un valor inferior al precio del mercado internacional y además con una quita extra. Nosotros estamos dispuestos en seguir discutiendo, en marcar postura firme porque son los intereses de Santa Cruz”.

Actualidad de YCRT

Tras ser consultado sobre la situación actual de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) el Gobernador brindó declaraciones al respecto. “No me olvido del reclamo de los trabajadores de YCRT que hoy también están presentes. Estamos a punto de llegar a un acuerdo por la comercialización del carbón, pero no se termina de tomar la decisión final, por ende, hay posibilidades del Gobierno Nacional también quienes deben acelerar un poco las cosas para poder obtener una respuesta”.

Actividad pesquera

Por otra parte, Vidal habló acerca de los diferentes trabajos que se están llevando a cabo en pos de mejorar una de las actividades económicas como lo es la pesca. “Hay trabajadores de los distintos puertos, pero hay una realidad y es que nosotros vedamos las aguas tanto para proteger como cuidar el recurso. En el transcurso del mismo, el recurso se reproduce cuando está listo para ingresar a la actividad por medio de la pesca y ya en la comercialización, se encuentra en aguas nacionales por lo que los barcos no vuelven al puerto, siendo casi el 20% del total del producto solamente que se trata en tierra y es por tal motivo que necesitamos que los barcos vuelvan”.

“Ahora nos encontramos discutiendo un nuevo esquema de negociación acerca del otorgamiento de los permisos porque cuando se otorga uno de estos, el compromiso de la empresa pesquera debe ser que el buque regrese a puerto santacruceño. Nosotros trabajaremos en mejorar las condiciones de seguridad dentro de los puertos y demás cuestiones relacionadas a la misma”, afirmó.

Finalmente, Claudio Vidal expresó: “Acá hay un gobierno que defiende el presente y el futuro de los santacruceños a través de la protección del recurso y generar un incremento en la producción de empleo genuino”.