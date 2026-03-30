Vialidad recorrió la Ruta Provincial N° 12 y evaluó futuras intervenciones viales

El presidente de la Administración General de Vialidad Provincial, Julio Bujer, realizó una recorrida por la Ruta Provincial N° 12, en el tramo que conecta Pico Truncado con Gobernador Gregores, con el objetivo de relevar el estado actual de la traza y evaluar las intervenciones necesarias para mejorar la circulación.

Estado general y mantenimiento sostenido

Durante el recorrido, se constató el buen estado general de gran parte del trayecto, lo que refleja el mantenimiento sostenido que se lleva adelante en este corredor estratégico de la provincia.

Desde el organismo destacaron que estas condiciones permiten garantizar una circulación segura, en una vía clave para la conectividad regional.



Planificación de mejoras en sectores específicos

Asimismo, se identificaron sectores puntuales donde se prevé avanzar con tareas de mantenimiento y mejoras, en el marco de una planificación orientada a optimizar la seguridad vial y fortalecer la conectividad.

Estas acciones permitirán intervenir de manera focalizada en los tramos que requieren atención, con el objetivo de sostener y mejorar la transitabilidad.



Un entorno natural característico de la provincia

El recorrido también permitió apreciar los paisajes característicos de Santa Cruz, donde las sierras blancas, los cerros de piedra modelados por la erosión del viento y la flora y fauna autóctona conforman un entorno natural distintivo.



Trabajo territorial y fortalecimiento de la red vial

Las tareas se enmarcan en la planificación de la Administración General de Vialidad Provincial, en línea con la gestión del Gobierno de Santa Cruz, con eje en la presencia territorial y el mantenimiento de la red vial.

De esta manera, el organismo continúa trabajando para mejorar la conectividad y acompañar el desarrollo de las localidades de la provincia.