Vialidad Provincial recibió material árido destinado a ejecutar el plan de bacheo

Comenzó el ingreso de triturado a las instalaciones de Vialidad Provincial, donde la Administración General de Vialidad Provincial avanzará en la planificación del bacheo previo a la temporada invernal 2026.

La Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) inició el ingreso de un importante volumen de materiales áridos destinados a la producción de asfalto en frío, insumo fundamental para el plan de bacheo que se ejecutará en distintos puntos del territorio santacruceño antes del inicio de la próxima temporada invernal.

En horas de la mañana de ayer, el presidente de la AGVP, Julio Bujer, se hizo presente en las instalaciones para supervisar la llegada del material, resaltando la importancia de este operativo logístico que permitirá fortalecer la capacidad de respuesta de Vialidad Provincial en los meses previos al invierno, cuando las condiciones climáticas representan un desafío adicional para el mantenimiento de la red vial.

En esta primera instancia ingresaron:

200 m³ de triturado grueso

200 m³ de triturado fino

200 m³ de arena

Estos insumos fueron retirados desde la cantera Fercant, referente en provisión de áridos para la región, y serán destinados íntegramente a la elaboración de mezcla de asfalto en frío. Este material permitirá optimizar los trabajos de bacheo en rutas y accesos, mejorando la transitabilidad y extendiendo la vida útil de las calzadas intervenidas.

El presidente Bujer puso en valor el compromiso del personal técnico y operativo involucrado en esta tarea, destacando que “la disponibilidad anticipada de materiales garantiza continuidad en las intervenciones y permite enfrentar con mayor eficiencia los requerimientos que presentan nuestras rutas en épocas de bajas temperaturas”.

Con este operativo, Vialidad Provincial reafirma su compromiso de llevar adelante una gestión planificada, priorizando el mantenimiento preventivo y el cuidado de la infraestructura vial en cada rincón de la provincia.