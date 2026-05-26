Vialidad Provincial realizó trabajos de reparación en el paso del Río Cardiel

La Administración General de Vialidad Provincial, a través del Distrito Vial Gobernador Gregores, informa que en el día de ayer se llevaron adelante tareas de reparación del paso sobre el Río Cardiel, ubicado sobre la Ruta Provincial N° 29, luego de las crecidas registradas durante los últimos meses.

Las intensas corrientes habían generado barrancas y socavamientos en el sector, dificultando el tránsito y el acceso de los estancieros de la zona.

Los trabajos fueron ejecutados por personal y maquinaria del Distrito Vial Gobernador Gregores, con el objetivo de restablecer las condiciones de transitabilidad y garantizar una circulación más segura para productores y vecinos que utilizan este importante corredor rural.

Estas acciones se desarrollan bajo la conducción del presidente de la Administración General de Vialidad Provincial, Julio Bujer, en el marco de la gestión del gobernador Claudio Vidal, brindando respuestas concretas a las comunidades rurales de Santa Cruz.