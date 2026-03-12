Vialidad Provincial realizó tareas de mantenimiento en el puente sobre el río Correntoso

La Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), a través del Distrito Vial Perito Moreno, llevó adelante este martes, tareas de reparación y mantenimiento en el puente ubicado sobre el río Correntoso, en la Ruta Provincial N°103. La misma, tuvo como objetivo mejorar la transitabilidad y seguridad vial en la zona.

Las labores se desarrollaron en el tramo comprendido entre la Ruta Provincial N°41 y la Ruta Nacional N°40, a unos 55 kilómetros de esta última, con el objetivo de optimizar las condiciones de transitabilidad y fortalecer la seguridad de quienes circulan por este sector de la red vial santacruceña.

Cabe señalar que, estas acciones forman parte de los trabajos de mantenimiento y conservación que el organismo realiza de manera periódica en distintos puntos de la provincia, con el fin de garantizar rutas en mejores condiciones para los usuarios.

Las tareas se enmarcan en los lineamientos impulsados por el presidente de la Administración General de Vialidad Provincial, Julio Bujer, y el gobernador Claudio Vidal, quienes continúan acompañando y fortaleciendo las acciones destinadas al cuidado y mantenimiento de la infraestructura vial.

Asimismo, se destacó el compromiso del personal operativo vial, que diariamente trabaja en territorio para mejorar la seguridad y la conectividad en las rutas de la provincia.