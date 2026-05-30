Vialidad Provincial realizó riego de líquido antihielo sobre la Ruta Nacional N° 40

La Administración General de Vialidad Provincial informa que personal del Distrito Vial Río Gallegos llevó adelante tareas de riego de líquido antihielo sobre la Ruta Nacional N° 40, en el tramo comprendido entre La Esperanza y Tapi Aike, en ambos sentidos de circulación.

Estas acciones forman parte de las medidas preventivas contempladas en el Plan Invernal 2026, con el objetivo de reducir la formación de hielo sobre la calzada, mejorar las condiciones de transitabilidad y reforzar la seguridad de los usuarios que circulan por este importante corredor vial.

Los trabajos se desarrollan de manera permanente en función de las condiciones climáticas y las bajas temperaturas registradas en la región, permitiendo anticiparse a situaciones que puedan afectar la circulación vehicular.

Estas tareas se realizarón bajo la conducción del presidente de la Administración General de Vialidad Provincial, Julio Bujer, en el marco de la gestión del gobernador Claudio Vidal, fortaleciendo las acciones preventivas y el operativo invernal en las rutas santacruceñas.