Vialidad Provincial realiza trabajos en Puerto Deseado y en rutas provinciales

La Administración General de Vialidad Provincial, a través de la Dirección de Cargas, Pesos y Dimensiones, informa que continúan los operativos de control de pesaje y dimensiones vehiculares sobre la Ruta Provincial N°43. Asimismo, se iniciaron tareas de mejoramiento de traza en la Ruta Provincial N° 14, y tareas de limpieza en Club San Lorenzo de Puerto Deseado.

El Distrito Vial Puerto Deseado, dependiente de la Administración General de Vialidad Provincial, detalló que por pedido del Club San Lorenzo, durante la semana se estuvieron llevando a cabo trabajos de limpieza y nivelación de la cancha de la institución.

Estas tareas están destinadas a mejorar el campo deportivo, fortaleciendo su infraestructura y generando mejores condiciones para el desarrollo de las actividades.

El objetivo es consolidar un espacio recreativo y de entrenamiento para las categorías inferiores, promoviendo el crecimiento deportivo y formativo de los jóvenes. Reafirmando la colaboración permanente a los distintos clubes locales, acompañando su desarrollo y fomentando el deporte como herramienta de inclusión y comunidad.

A su vez, se informa que en la jornada de hoy se comenzó con las tareas de mejoramiento de traza sobre la Ruta Provincial N° 14; empalme Ruta Nacional N° 281; empalme Ruta Provincial N° 91.

Los trabajos incluyen el perfilado de calzada y el tapado de cortes, acciones esenciales para garantizar una circulación más segura y mejorar las condiciones de transitabilidad en la zona.

Además, continúan los trabajos de limpieza de alcantarillas sobre Ruta Nacional N° 281, específicamente en el tramo Km 60 – Km 90. Desde Vialidad Provincial se solicita a los conductores circular con precaución en los sectores intervenidos y respetar las indicaciones del personal vial.

Finalmente, se informa que continúan los operativos de control de pesaje y dimensiones vehiculares sobre la Ruta Provincial N°43, en el tramo que atraviesa la localidad de Koluel Kaike y sobre la Ruta Provincial N° 5, en el sector del paraje La Esperanza.

Estas acciones tienen como objetivo preservar el estado de la infraestructura vial y garantizar condiciones seguras de circulación para todos los usuarios de la ruta. Desde el organismo se solicita a quienes transiten por el sector hacerlo con extrema precaución, respetando la señalización y las indicaciones del personal afectado al operativo.