EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram

Vialidad Provincial realiza controles de cargas y dimensiones en Ruta Provincial N°43

Compartir

La Administración General de Vialidad Provincial, a través de la Dirección de Cargas, Pesos y Dimensiones, informa que se encuentra desarrollando operativos de control de pesaje y dimensiones vehiculares sobre la Ruta Provincial N°43, en el tramo que atraviesa la localidad de Koluel Kayke.

Estas tareas tienen como objetivo preservar el estado de la infraestructura vial y garantizar condiciones seguras de circulación para todos los usuarios de la ruta.

Desde el organismo se solicita a quienes transiten por el sector hacerlo con extrema precaución, respetando la señalización y las indicaciones del personal afectado al operativo.

Servicios Públicos fortaleció la infraestructura energética y sanitaria en toda la provincia durante enero

SIPGER anunció Paro General en Santa Cruz por falta de reajuste salarial

Educación acompaña la última semana de las Escuelas de Verano

También